為永續盡份心力 思科推新一代環境永續發展策略

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全球技術與網路解決方案領導廠商思科今日宣布推出全方位環境永續發展策略「 The Plan for Possible」計畫，以實踐建構可再生未來的抱負。

世界需要永續的未來，為減緩全球變化的迫切性，思科宣布制定了比「不造成傷害」原則更高的全面環境永續發展策略「The Plan for Possible」，藉以闡明思科的經營方式、與供應商的互動合作，以及如何協助客戶和社群減少對環境的影響，適應瞬息萬變的世界。

思科也從而擬出了三個優先事項。

第一個優先事項是潔淨能源轉型，為了以此事項作為優先前提，思科訂立目標，期望於2040年前在其價值鏈上實現淨零排放，其中包括其供應商和客戶的能源使用。

優先事項二是使業務邁向循環轉型，為達成此目標，思科透過採用和擴展其商業模式，以提高產品價值並減少對環境的影響，並投資科技培育計畫，以跟上環境科學的發展步伐，同時倡導有益自然的數位價值鏈，期望在2025年前，實現將循環轉型原則完全融入到新產品和包裝。

優先事項三是投資具韌性的生態系統，為達成此此目標，思科將協助社群適應氣候變化，培養可再生經濟方面的人才，以及透過科技的部署來保護與恢復生態系統。

思科永續長Mary de Wysocki表示，憑藉著尖端科技，透過數位化智慧電網和智慧建築，以負擔得起的潔淨能源為世界供電；並透過回收舊產品減少浪費，並藉助物聯網以保護世界的生物多樣性。

思科台灣總經理林岳田也表示，隨著國際趨勢與政策的發展，永續早已從口號變成刻不容緩的挑戰，數位力更成為企業發展ESG目標的制勝要素。思科作為領導全球的科技供應商，在台灣政府持續推動永續政策以及企業擁抱數位之際，致力透過數位科技提升效率與降低能耗，協助客戶落實數位轉型並更好的對應市場變化，增強國際競爭力，進一步邁向永續共好的未來。