AMD推出Kria K24 SOM 專攻工業及商業應用

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AMD近期宣布推出Kria K24系統模組（SOM）和KD240驅動入門套件，系統模組以小尺寸提供高能源效率運算，導向成本敏感型工業和商業邊緣應用。先進的整合扇出型（InFO）封裝令K24尺寸僅為信用卡一半大小，並且功耗是與連接器相容、更大尺寸Kria K26 SOM的一半

K24 SOM主要為邊緣運算密集型數位訊號處理（DSP）應用，所需使用的電氣驅動和電機控制器供電。具體用於包括工廠自動化機器人、發電、電梯與火車等大眾運輸、手術機器人和磁振造影（MRI）床等醫療設備以及電動汽車充電站。

再結合KD240驅動入門套件後，可提供使用K24 SOM進行快速量產部署。使用者無需具備FPGA程式化設計專業知識即可快速啟動並執行，從而加快電機控制和DSP應用上市時程，搶占市場先機。

AMD核心垂直式市場全球副總裁Hanneke Krekels表示，新一代Kria SOM產品組合，帶來突破性設計體驗，為機器人、控制、視覺AI和DSP應用提供解決方案。K24 SOM以小尺寸提供低功號，並將嵌入式處理系統的核心元件安裝在單塊量產就緒型板卡上，節省大量時間。

憑藉Kria SOM，能夠簡化先進控制迴路演算法的開發，適應不斷變化的軟體與硬體需求。目前許多工廠都有數百台電機，為驅動生產線和其它設備的機器人供電。根據估計，全球工業總電量中約70％與電機和電機驅動系統相關。因此，即使驅動系統效率提升1％，也會對營運開銷和環境產生顯著的積極影響。