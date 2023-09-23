乃至尊徐乃麟為「MEGA廚餘機皇」拍攝開箱影片

乃至尊徐乃麟到「臺北創新中心CIT-雜學校」參加台灣新創團隊「搜咖科技」的「MEGA廚餘機皇」上市記者會，除了是該廚餘機開箱影片的男主角，乃哥此次出席站台還帶來一個更令人興奮的消息-就是祝賀「MEGA廚餘機皇」在嘖嘖群眾募資平台上線首日，預購金額就超越百萬，實力驚人。乃哥同時也感謝搜咖科技大方贈送乃哥兩台廚餘機，不僅讓乃哥居家生活很輕鬆，也讓乃哥兒子媳婦婚姻更加幸福美滿。

搜咖執行長陳凌鋒指出，科技的進步正是要讓人類的生活更美好。專注研發AI機器人領域已十餘年的搜咖科技團隊，發現「零廢棄的家庭綠色經濟」是未來走向，決定鎖定「廚餘再處理」的方向，歷經多年研發終於推出「MEGA廚餘機皇」，獨特專利設計刀片可拆卸、易清洗，不怕割手。搭載了UV紫外線殺菌燈，有效消除廚餘中99%的細菌。在絞碎能力上更是業界的領導者，30公斤強大絞碎力的步進馬達有效減少90%的廚餘體積。為了滿足家庭需求，5.2公升大容量直接攀到市面最高規格，確保能夠處理大量廚餘而不需頻繁清理。

外型上排除多餘的設計，以極簡立方體呈現。搜咖還攜手百泰生物科技研發出「有機環菌錠」，配合有機模式，操作簡易一錠搞定，省去熟化過程可以直接堆肥，廚餘變成有機肥料，家裡就是開心農場，減少碳排放並實現永續環保。

擔任「MEGA廚餘機皇」開箱影片男主角的貴賓－乃至尊徐乃麟是出了名要求完美、注意細節，生活用品各方面要用就用最強最好的，這台「MEGA廚餘機皇」是廚餘界的天花板，用過之後，乃哥對它超滿意，直說「因為這台MEGA廚餘機皇而大大提升了婚姻品質 !」平常就在幫忙家務的乃哥說，做家事除了減輕家人辛勞，也讓家裡乾乾淨淨，住起來才舒服，而且現在有很多智慧家電，已經幫忙節省很多時間，現在再多了這台「MEGA廚餘機皇」的協助肯定更輕鬆。

徐乃麟這次幫「MEGA廚餘機皇」開箱，他說，很高興有機會認識這麼好的新創公司與優秀的設計人員，值得支持和鼓勵。他表示，「廚餘機跟永續環保都是非常夯的趨勢，我本身對這方面的議題也很關注，這次他們找我的時候，想法一拍即合，親身體驗後，覺得不推廣太可惜了。」乃哥的大兒子徐新洋最近要結婚，是否考慮將這部廚餘機也當成結婚禮物之一？他說「大家都說婚姻美滿的第四機就是廚餘機，這種家庭必備的機器當然會幫小孩準備一台，讓家人也能夠擁有良好的生活品質。」

「MEGA廚餘機皇」到底有什麼特點，如此受到乃哥青睞？他說「我是一個很講究生活品質的人，很多生活裡面的細節都會去注意，尤其像廚房衛生這方面。」這台用起來非常方便，任何東西都能尬，像家裡煮湯大骨頭，還有蝦殼、蟹殼、吃剩的玉米梗沒辦法處理的廚餘，以前都要特地分類，不趕快處裡馬上家中都是小果蠅實在很麻煩，現在用這台容量很大，甚麼廚餘都能放進去一鍵按下去，不用擔心。最後的殘渣體積也很小，有殺菌、還有活性碳過濾，最後會變得像肉鬆一樣，不臭也不油，還可以當作肥料，很吸引人。「我現在還有金孫，廚餘機皇有兒童安全鎖，不用擔心有什麼危險，真心覺得是廚餘機裡⾯最強、最貼心的了。」

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