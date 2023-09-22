基隆安樂市場積水又堆滿垃圾 恐成登革熱病媒蚊溫床

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基隆市21日傳出該市8年來首例本土登革熱病例，引發關注。基隆市安樂區有居民投訴指出，在安樂市場有一處防空避難空間，但長期缺乏清理，不僅地下室積水，還堆滿垃圾，很擔心會成為登革熱病媒蚊的溫床，市議員吳驊珈要求市府嚴查並協助清除。

安樂市場附近居民向議員吳驊珈投訴，近日該防空避難所才剛掛上指示牌，但內部不只有嚴重積水，高度淹過大腿，而且還堆滿垃圾，惡臭難聞，相當離譜。因基隆已傳出首例登革熱病例，居民希望能盡速清除，避免成為散播登革熱溫床，

吳驊珈指出，依防空避難設備管理維護執行要點，防空避難設備，應防止滲水、漏水、積水及髒亂。照明、通風設施，保持良好，並應避免潮濕，隨時保持可用狀態，這個防空避難所的現況根本無法避難。

吳驊珈強調，衛生局昨天才宣布基隆市出現首例本土登革熱病例，該防空避難所積水有極高風險，成為登革熱病媒蚊溫床，如果真的需要防災避難也無法躲進去，市政府應協助盡速清理改善。

吳驊珈表示，服務處下午有收到一名自稱受所有權人委託的先生出面，說明已經接受地下室所有權人委託全權處理維護事宜，並釐清地下室所有權人為一家人完全所有，未單一販賣攤位給任何人，同時會在近日盡速改善環境衛生。

民眾黨安樂區主任劉韋巡表示，該區除了環境可能滋生病媒蚊或造成其他傳染病外，另外還有治安死角的問題，希望這次能一併妥善檢討、徹底改善，促進安樂區居民健康與安全。