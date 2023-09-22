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充電幾趴最健康？iPhone 15新功能 充電沒拔也不怕

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全新iPhone 15系列增設充電限制設定新功能，用戶可選擇充電上限80%。圖／擷取自台灣蘋果官網
全新iPhone 15系列增設充電限制設定新功能，用戶可選擇充電上限80%。圖／擷取自台灣蘋果官網

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【中時新聞網 吳美觀】專家先前提到，iPhone最佳電量維持在40%至80%之間，有助於延長電池壽命，蘋果從善如流，全新iPhone 15系列增設充電限制設定新功能，用戶可選擇充電上限80%，如此一來就不會充到100％，有效保護電池的健康。

外媒報導，iPhone 15可設定充電時的最大電量百分比，用戶從「設定」中找出「電池」選項，點選「電池健康與充電」中的「充電優化」，其中有三個選項包括「最佳化電池充電」、「80％充電限制」、「不優化」。

若果粉選擇「80％充電限制」，在任何情況下都限制充電到80%，如果關閉此功能，手機則會充電100％。

如果你拿的是舊款iPhone，為了避免電池短命，必須隨時注意充電百分比。3C達人Tim哥曾在YouTube頻道中建議，避免手機保持100%滿電狀態，也不要使用到0%才充電，平時採取隨用隨充的方式，手機電量維持在40%至80%之間，電量不會過低，又可延長電池循環次數。

Tim哥還提醒，開啟最佳化電池充電，可讓iPhone自動學習每日充電模式，當電量充到80%後會放緩充電速度，這樣能保護電池健康。此外，儘量少用快充充電，頻繁使用快充可能在一個月內就會降低電池健康度。

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