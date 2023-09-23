居家運動的領航者「bgreen運動家具」，全台健康櫃點版圖再擴大

擁有眾多運動醫學與醫學界教授級專家聯合推薦，「bgreen運動家具」身為世界居家運動領航者，近年來於全國各大百貨持續拓點，帶動了居家運動的新風潮！繼插旗台中大遠百、台茂購物中心後，看中雙北地區消費潛力，本月陸續進駐新莊「宏匯廣場」及「新光三越台北信義新天地A8館」，全台健康版圖擴大至31間據點，期許將全球首創的AI智慧家具帶給更多消費者，讓運動能更輕鬆的融入居家生活。因應雙櫃新登場及迎戰百貨週年慶，9/30前雙櫃特別推出多重優惠：單筆消費滿額現折 (可累計)，新朋友首購再獨享「活力鬆筋拍打棒」及「全方位專利釋壓枕(0-2號)」合購超值價！同時搶先亮相由陳美鳳代言的年度創新運動家具新品：「uBed Ultra頂級智慧律動舒眠床」、超大振幅雙盤面「AI智慧健身沙發」、「AI智慧雙核心振幅律動機」，歡迎蒞臨bgreen運動家具專櫃親身體驗，您居家健康的守護盡在bgreen運動家具。

bgreen運動家具陳宇助 董事長表示：「我們擁有超過十八年的研發與臨床研究驗證實力，百分百在台灣研發生產製造，更有超過百項專利及國內外安全驗證，自2017年進駐百貨以來備受民眾喜愛與支持，眾多科技新貴及久坐上班族，在面臨高壓、高工時、久坐不動的工作型態，下班回家後享受在「運動舒眠椅」與「運動養生椅」律動釋壓，一整天的疲憊即刻消失無形， 迅速恢復活力；此外，更多的運動家具的忠誠愛用者，選購運動家具做為孝親禮物，讓長輩在日常生活中使用「全身垂直律動機」搭配不同伸展動作加強鍛鍊身體各部位的肌力，減緩長輩因缺乏運動而導致肌少症、三高及骨質疏鬆的威脅，此外，睡前使用「水平律動舒眠床」，享受如同躺在母親懷抱的安穩與水平律動運動，除了幫助一覺好眠，更能讓長輩躺著就可進行心血管保健運動，讓健康更有力，可說是全家人最有價值的健康投資。」

bgreen運動家具賴淑怡 營運長也指出，因應民眾對於居家運動和健康養生的需求，本司在百貨密集的北市信義區，除了原本的新光三越信義A9館外，再擴大進駐以都會家庭客群為主的「新光三越信義A8館」，讓該區的服務據點更臻完善；此外亦看好新北副都心周邊建案、商辦林立等建設利多，所帶來的高消費潛力客群，bgreen運動家具也特別選在「宏匯廣場」打造新北市最大旗艦店，超過30坪的寬敞新穎空間展示最齊全的智慧運動科技家具系列商品，新櫃開幕也特別力邀全球運動醫學權威陳俊忠 教授親臨，分享運動健康新知，並邀請與會貴賓一同體驗運動家具帶來的健康好處，同時亦搶先亮相年度三大AI智慧科技運動家具新品：結合水平律動/垂直律動及電動雙功能智慧的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」、首創20mm超大振幅讓運動燃脂更有感的「uChair AI 智慧律動養生沙發」，以及能夠依照個人與全家成員需求隨性轉換雙律動振幅的「AI智慧雙核心振幅律動機」，讓運動養生更隨心所欲，將「運動始終來自於人性」完美的呈現在居家生活中。

在迎接即將到來的中秋假期與雙十連假，與家人一起團聚享受幸福時光的同時，唯有健康的身體才有幸福的未來，bgreen為您帶來全家安心運動促進健康的效益！讓您與親愛的家人輕鬆享受幸福時光同時亦能兼顧健康不費力，敬請把握週年慶預購超值優惠，歡迎到「宏匯廣場」及「新光三越台北信義新天地A8館」及全台各大百貨bgreen運動家具專櫃實際體驗，運用最新的AI智慧運動科技守護自己與全家人的健康。

【bgreen雙櫃新登場 週慶預購多重好康】

活動時間：即日起~2023年9月30日(六)

適用專櫃：

宏匯廣場6F / 櫃位專線0911-276061

新光三越台北信義新天地A8館6F / 櫃位專線0911-571161

活動內容：

第一重：消費滿額現折優惠

品牌全品項單筆消費滿5000現折500，滿10萬以上5000現折600(可累計)

第二重：開幕慶加價購優惠

單筆消費滿5萬以上，即可以$6600加購義大利Nappa牛皮悠活凳乙個（市價10,800元）（每人限購一個）

第三重：開幕新朋友首購優惠

獨家再享活力鬆筋拍打棒，兩支合購價$888元（原價1080元/支）（每人限購一組）；全方位專利釋壓枕 (0-2號)，任選兩顆$8,888元（原價7500/顆）（每人限購一組）