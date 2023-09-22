老歌金曲10／7再現基隆 龍千玉、江志豐領軍 謝國樑小秀一曲

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「2023經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會，將於10月7日在基隆表演藝術中心演藝廳開唱，由龍千玉、江志豐領軍，江志美、葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋及迷霧森林樂團，共計8組歌手輪番上陣，活動開放民眾索票，引領觀眾重溫金曲永恆時光。

在活動宣傳記者會上，歌手江志豐及劉洋各自獻唱經典歌曲《迷魂香》、《小城故事》，帶領大家回到金曲時光，謝國樑市長則分享在雪隧開車時練唱歌曲的趣事，並和江志豐清唱一小段，期待在美妙歌聲與音符演繹，為基隆帶來經典傳唱之夜。

謝國樑指出，經典老歌陪伴大家度過美好人生時光與生活點滴，歡迎市民朋友到場欣賞，雋永的歌聲回味人生歷程，著實令人感動。有別他人勤唱《堅持》，謝國樑運用開車時練唱旋律感人歌曲《迷魂香》，歡迎大家重溫金曲經典時光。

文化局長江亭玫表示，向大師致敬系列活動，每年都邀請不同藝文領域但皆出自基隆的藝文大師，包括馬水龍、林麗珍、葉俊麟、廖瓊枝、林秀偉、吳天章、周美玲、V.K克等，今年突破以往用金曲歌聲再現基隆，讓基隆這座城市在全台的藝文創作上，一直保有一席之地。

隨著疫情解封，基隆市文化局策辦「2023經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會，邀請基隆兒女龍千玉、江志豐、江志美三姊弟，一級唱將葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋、迷霧森林樂團等歌手，帶來「戀曲1990」、「光陰的故事」、「酒矸倘賣無」、「小城故事」、「外婆的澎湖灣」、「恰似你的溫柔」等超過20首膾炙人口的經典歌曲，讓那些曾伴隨大家成長，深深打動心靈的國台語歌曲，透過溫暖感性的歌聲，緩緩唱出屬於大家的青春回憶，藉此傳遞「藝文發源在基隆 薪火相傳遍全台」音樂理念，將帶給歌迷一場難忘的音樂響宴。

文化局表示，10月7日「2023經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會，訂於晚間7時30分在基隆表藝中心演藝廳舉行，由中視「我愛冰冰秀」節目主持人台一線擔綱主持，演出藝人卡司有龍千玉、江志豐、江志美、葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋及迷霧森林樂團等，帶來整整150分鐘的精彩表演。

9月23日上午9時開放民眾索票（基隆市文化局4樓表演藝術科），每人限索取4張，索完為止，當天活動亦開放6樓席位讓民眾自由入場，更多活動資訊請上基隆表演藝術官網查詢。