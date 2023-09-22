明揚屏東廠爆炸 營運恐受創

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高爾夫小白球代工龍頭明揚國際（8420）屏東廠爆炸，已傳出多人死傷，由於全球高爾夫運動熱潮帶動，明揚營收今年原本有機會再創歷史新高紀錄，但，在準備迎來第四季旺季的前夕，卻發生此一工廠爆炸案，營運恐受創。

加工處副處長發言人劉繼傳22日晚間表示，位於屏東科技產業園區的明揚廠房，大約22日下午5時40分，傳出爆炸，初步判斷是原物料的粉塵所引發，加工處長楊伯耕獲悉後，已立刻前往現場協助，詳情仍在了解中。

稍早之前，屏東科技產業園區管理分處的一位科長，也在前往協助救災過程中受傷，在送醫後，情況已無大礙。

不過，根據警消人員的資訊，明揚國際屏東廠22日晚間的爆炸，已傳出1消防員死亡，並有數十位人員受傷送醫。

受惠高球運動熱潮，明揚2022年全年營收35.98億元，創下歷史新高紀錄，雖然高球產業今年第二季到三季開始走軟，但，今年至8月為止，明揚營收累計約25.40億元，還比去年同期的22.45億元，年增13.11％，如無意外，第四季回歸傳統旺季之後，明揚營收仍有機會再創新高。

本報試圖連繫明揚高階主管，但手機皆未有回應，無法確切掌握此次爆炸的災損，不過，法人初步推估，最嚴重的後果是，整個第四季都無法生產，最好的情況可能是停工1到2個月。

此外，針對明揚工廠火警，造成多名人員傷亡，高雄市政府22日晚間表示，高市消防局除緊急調派人車支援屏縣救災，高雄市長陳其邁稍早也與屏東縣長周春米通過電話，除表達高雄市府全力協助救災，也指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護。陳其邁市長期望火警傷亡能降至最低，「屏東平安」。

高雄市消防局表示，今晚18時20分接獲屏縣消防局請求高市支援救災救護人力，消防局呈報陳其邁市長後，陸續派遣5輛救護車及特搜中隊人員，迄晚間19點30分，共派遣9輛車、18名消防員，由消防局長王志平帶隊馳援屏縣火警現場救援。

由於傳出有消防員及民眾傷亡，陳其邁市長十分關切屏縣災情。陳市長除與周春米縣長通過電話，允諾高雄全力支援，他也請高雄市衛生局啟動病患後送機制，待命救護。