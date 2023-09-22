中秋、雙十划算吃牛排！美式餐飲牛排買1送1、還辦生啤挑戰賽

迎接中秋、雙十連假，美式連鎖餐飲品牌紛紛祭出活動吸客，開展餐飲集團旗下「TGI FRIDAYS」及「德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）」除了祭出許多餐飲優惠，更首度與知名啤酒品牌聯合舉辦計時挑戰賽，讓賓客熱鬧歡聚吃美食。 「TGI FRIDAYS」的7間餐廳及「德州鮮切牛排」全台分店攜手紅點手工鮮釀啤酒於9月22日至10月8日的每周五六日，以及10月9日、10月10日，共11天在店內舉辦「班杰明美式拉格」生啤酒計時挑戰賽，廣邀各方好手一展速飲啤酒的技巧，將緊張刺激的氣氛炒到最高點。 TGI FRIDAYS的單店冠軍將獲得「啤酒暢飲券5張」，全台冠軍頒發夢幻「啤酒暢飲券10張」；Texas Roadhouse德州鮮切牛排單店冠軍可享「啤酒兌換券10張」，全台冠軍再加碼「啤酒兌換券50張」。此外，參賽者可享優惠價點購500毫升班杰明美式拉格啤酒。 中秋連假優惠的部分，TGI FRIDAYS祭出9月29至10月1日到店點購霸氣總裁拼盤，即贈送金色陽光小管沙拉乙份；德州鮮切牛排則有點購12oz.肋眼牛排，加價199元即可升級為大份量16oz. 肋眼牛排。 雙十連假則以雙倍享受為優惠主打，TGI FRIDAYS在連假前夕搶先推出「沙朗牛排買1送1」，10月6日到全台TGI FRIDAYS消費就享有原價800元的沙朗牛排優惠；雙十國慶當天祭出「半份炭烤豬肋排買1送1」。在德州鮮切牛排點購超人氣12oz.肋眼牛排固定搭配奶油玉米，可享優惠價1010元，相當於6折。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！