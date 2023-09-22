廉政署出手了！基泰建設：會配合調查

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台北市中山區「基泰大直」施工中工地爆發嚴重的工安意外事件之後，快兩個星期，廉政署終於出手了，今（22）日傳出台北地檢署指揮廉政署持10餘張搜索票，分別前往基泰建設總公司、福益營造、王德生建築師事務所及相關負責人住處，展開搜索，並約談10名左右的嫌疑人及關係人。基泰則在晚上於公開資訊觀測站中，簡短公告，會「配合調查」。

台北市「基泰大直」疑似施工不當而造成鄰近民宅及地面嚴重塌陷的工安事故，多位民代向台北地檢署告發公共危險等罪，台北地檢署分案偵辦，今（22）日鎖定基泰建設，發起第一波搜索。

媒體稱民代陳怡君12日表示基泰董事會專案顧問孫偉志身兼台北市政府市政顧問，就是基泰安插在北市府的「門神」，廉政署也已交由北市政風處著手調查相關建築審查流程有無涉及行政不法。廉政署雙軌追查刑事及行政責任，北調組人員及北市府政風人員12日已前往基泰建設調閱資料。

檢廉13日以證人身分約談福益營造工地主任及基泰1名副理，訊後將2人請回。

檢廉根據2人證詞比對建案監測資料，今天展開第一波針對基泰的搜索。

檢廉今天以犯罪嫌疑人身分約談基泰派駐於事發工地的邱姓等2名工地現場負責人，以及數名證人。

基泰也在晚上公告，廉政署今日至基泰建設進行相關調查，基泰建設會配合調查。