IMD世界人才排名 台灣連2年退步

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

瑞士洛桑管理學院（IMD）瑞士時間21日發布「2023年IMD世界人才排名報告」（IMD World Talent Ranking 2023），在64個受評比經濟體中，台灣排名第20名、亞洲保持第3名。然拉長時間來看，這是台灣的世界排名第2年退步，根據IMD的資料，2019年至2023年的5年期間，2021的第16名是台灣在該排名中最好的成績。

國發會分析此次報告內容，指出COVID-19疫情影響長遠，全球大多數地區人才競爭力尚未恢復至疫情前水準，且受到全球景氣下行影響，部分經濟體之商業信心呈現變動，導致此次排名有較大幅度變化。

國發會指出，台灣也因經濟景氣趨緩，多項問卷調查指標信心面疲弱，致整體排名較去（2022）年下降1名至全球第20名，又跌回到2019、2020年間的水平。依此項人才排名的的三大類指標「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」，台灣今年的排名分別為第23、第21、第19，其中「人才準備度」近年來退步最多，2021年還排名第9，2023年就大退步到第19。

國發會表示，我國自2016年起工作年齡人口開始下降，同時面臨國際競才情勢，近年面對全球供應鏈重組與後疫情時代全球景氣放緩、通貨膨脹等局勢，我國人才排名小幅下滑，政府已前瞻發展六大核心戰略產業，帶動數位轉型及產業升級，同時透過「關鍵人才培育及延攬方案」擴充國內外人才質與量及接軌國際，亦推動「強化人口及移民政策」，加強延攬外國專業人才、擴大吸引及留用僑外生，並積極留用外國技術人力，期能因應產業所需，讓臺灣在後疫情新經濟時代穩健布局，保持全球關鍵地位。