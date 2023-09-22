中秋連假國道管制 桃園周邊相關規定看這裡

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桃園市警察局平鎮分局為配合辦理今年中秋連假國道交通疏導管制專案，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在9月29日5時起至12時止，共7小時實施匝道封閉，另外中壢（新屋）交流道也將在9月29日6時至12時實施高承載管制，請用路人注意。

平鎮分局副分局長陳品宏表示，這次中秋連假共有3天，平鎮分局為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於9月29日5時起至12時止，共7小時封閉台66線快速道路18K匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道；另中壢（新屋）交流道也將在9月29日6時至12時實施高承載管制。

國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

這次中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。