「植覺市集」中秋連假再開 2場獨立音樂祭熱鬧登場

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新北捷運公司9日在環狀線十四張站舉辦首場「植覺市集」活動，共吸引超過5000人次參加；9月28日至10月1日的中秋連假期間，捷運公司宣布系列活動將再次舉行，為10月份在鶯歌舉辦的「台灣設計展在新北」暖身，另外還有2場獨立音樂祭活動。

為因應中秋節的氣氛，捷運公司將環狀線十四張站打造為兼具藝術及文青氣息的新型態捷運站點，在中秋連假期間推出「植覺市集」、「20米高牆光雕投影秀」及「植覺獨立音樂祭」三大系列活動，另外在3樓戶外露台推出沉浸光影天臺」及「零酒精植覺飲料吧」，提供民眾連假出遊新選擇。

在9月28日至10月1日中秋連假期間，於十四張捷運站2樓大廳與露天平台將匯集60個藝術手感與文創品牌組成「植覺市集」，不論走到何處，都能沉浸在療癒又豐沛的悠閒氛圍中，讓捷運站不只是交通轉運空間，更可以是日常生活中美好的轉角，除了植覺市集，中秋連假四天，天天都有表演。

另外在28日及30日還有「植覺獨立音樂祭」，邀請「老王樂隊」、「大象體操」、「凹與山」和「榕幫」等樂團登台演唱，更有知名嘻哈歌手「呂士軒」和「張伍」連袂壓軸表演。

除了市集及獨立樂團演出外，自9月26日到10月1日，晚間六點開始，於十四張捷運站的建築外牆上推出全台首次捷運站體光雕投影秀，將透過色彩豐富的視覺畫面與充滿壯闊感受的配樂，讓民眾在感受環狀線周邊綠生態氛圍的同時，也可以看見新北市身為一個國際級大城市的魅力。