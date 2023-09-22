陽明交大生醫所陳冠宇教授 榮獲「第61屆十大傑出青年」

出生於1983年的陳冠宇教授，從小在家人、同儕與師長眼中是個聰明活潑、擅長與人相處的孩子。大學三年級時認真思考未來人生志願，考取國立清華大學分子與細胞生物研究所，並向上攻讀化工系博士班，開啟他學術研究的方向。博士班畢業後，前往美國麻省理工學院鑽研免疫學與疾病診斷。看似順遂的學術研究之路，其實在每個階段他總是選擇了不同領域，然而每次的「跨領域」都有如拓墾新大陸般的艱辛挑戰，但他總是能夠樂觀面對並積極學習，也因跨領域學習的經歷，奠定他日後建造多元團隊的基礎與優勢。

陳冠宇在麻省理工學院研究發展時，獲得陽明交通大學電機學院生醫工程研究所的教職，他面臨了左右為難的選擇。是要繼續研究並取得國際藥廠的工作機會，還是要返臺服務出任教職，著實令他難以抉擇。但他回想起逝去的父親曾鼓勵他走往教職，也回憶起父親過去的種種教誨，最後他毅然決定要回到臺灣，並將在美國見到的「器官晶片」技術帶回學校，開始在國內致力於此領域的學術研究與產業發展。

過去在醫學的研究，在動物實驗即便取得成功，但進到臨床試驗階段仍舊有高達92%以上的失敗率，主因為動物的物種及基因與人類落差甚大，因此在藥物開發上需要耗費大量的時間及金錢。若能透過「器官晶片」仿生人體組織結構來取代動物實驗，不僅能維護動物的福祉，更能實現精準醫療，帶來醫療研究上的突破及進步。

早年時，「器官晶片」在臺灣十分冷門，若要追上歐美國家的發展，就必須找出自身特色。陳冠宇一開始鎖定「肺部」的器官晶片，因應亞洲區域空汙現況可能產生的疾病，與歐美國家做出區隔。2020年遇到Covid-19新冠肺炎肆虐，大環境對於肺部疾病研究與藥物開發的需求變得非常迫切，他所研究的領域剛好能發揮實用功效，有效協助當時醫療研究的需求，並在過程中加速了研發進度。全心全意投入醫學研究的他，不僅榮獲「LUSH Prize亞洲區年輕學者獎」、「國科會哥倫布計畫」等國內外榮譽獎項，更近一步將臺灣的研究能量推向世界。他的技術已能夠讓器官晶片可分析藥物從吸入、沉降吸收、代謝、遞送到組織，直到溶解穿透，帶來更可靠的臨床前實驗數據，因此獲得多家國內外藥廠與醫院的支持合作，更創造十幾家從生醫到資通電產業串連的生態系，同時在2021年成立器官晶片新創團隊Anivance AI，將技術轉化為產業新創，開創新的未來。

除了學術領域的傑出表現，陳冠宇在教學上也不遺餘力，榮獲包含「校優良教學獎」、「特色課程卓越獎」等校內教學獎項，培育出許多實力堅強的頂尖人才；他也努力向下扎根，多次於天下雜誌子刊「換日線」撰寫幫助高中生升學的文章，亦時常到大專院校及高中與對學生做分享，希望給予更多莘莘學子幫助與啟發。

陳冠宇研究的器官晶片持續實現未來的精準醫療與藥物開發，集結更多人才投入此領域，推動器官晶片產業化，並於今年獲得數位部第一屆「點子松」評審團大獎、國科會創新創業激勵計畫-創業傑出獎等多項獎項支持，讓科技實現生活運用的價值。他深深相信科技不僅能改變生活，還能實現新創，並鼓舞年輕人只要勇於實踐，一定可以走在自我實現、同時讓人類生活更美好的道路上。