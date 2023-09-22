發票怪獸推出小幸運衛生紙11／1上市 替用戶種樹做環保

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台灣第一款結合怪獸養成機制與發票自動對獎的APP發票怪獸自2019年上市，迄今累積高達近500萬次下載，有近300萬名活躍會員，並長期關注與ESG相關環境永續議題。

今年發票怪獸除了致力推動電子載具，落實發票無紙化之外，為了幫用戶創造幸運，且為了環境綠化努力推出「替用戶種樹」服務，只要購買一箱最新上市《小幸運衛生紙》，發票怪獸即聯手國際知名植樹組織 One Tree Planted ，替用戶在亞洲種下一顆真樹，起到環保與永續效益，還能替用戶做善事，累積綠色消費價值。

為回饋用戶善舉，發票怪獸還額外加碼，天天送出怪獸幣，讓用戶能去抽獎或兌換好禮，買一箱衛生紙能獲得9 種不同超值福利，為平凡生活與普通的衛生紙，增加新體驗和驚喜。

為什麼取名為〈小幸運衛生紙〉呢？「其實無論是種樹還是每天送怪獸幣，我們都在嘗試定義幸運，並把幸運概念結合平凡的日用品，讓消費者在日常消費中，也能發現更好玩且對自己更有利的新選擇！」發票怪獸規畫該款產品的HENRY 笑著說。早在推出衛生紙之前，發票怪獸就已耗費4年在替用戶「創造幸運」。

透過用免費APP掃發票、養怪獸、蒐集紅利點數的機制，只要夠勤奮，人人都能去累積大量發票賺到政府發票開獎獎金，也能透過累積的怪獸幣，去參加發票怪獸開出的獎盤，月月免費抽iphone、switch，或直接用怪獸幣去兌換比特幣、超商咖啡、通路禮券等上萬種品類商品。

而決定從衛生紙下手，因團隊發現這種日用品大家都會使用，有很大市場機會，衛生紙各家品牌特色都極相似，除了材質厚薄度差異外，並沒有太多讓人有記憶點。因此想證明，只要有創意，平凡物品也可以綻放特別體驗。

為了幫用戶創造幸運，發票怪獸首先選擇替用戶種樹，用戶購買每一箱衛生紙，發票怪獸都會與國際知名植樹組織 One Tree Planted 合作，替用戶在亞洲種下一顆真樹，既起到環保與永續的功效，還能替用戶做善行，累積綠色消費陰德值。

發票怪獸結合自家IP以及APP福利機制，推出「發票怪獸小幸運衛生紙套」，讓用戶日常都能有毛茸茸的可愛怪獸陪伴，也給予用戶「天天登入領怪獸幣 & 72 則幸運箴言」、「抽獎保底 3 倍獎勵」從體驗、收益與心靈指引等多樣層面，去幫助用戶變得更幸運。

發行小幸運衛生紙，不僅是為了帶給用戶新體驗，也是發票怪獸拓展IP世界觀的一大策略。在APP中，發票怪獸是吃用戶發票長大的可愛怪獸，其實與用戶的生活是息息相關，而想把此概念結合適合商品，讓怪獸能在現實生活中以更有趣、多元的方式和鐵粉互動！

除此之外，這些商品也能進一步與APP中的福利做深度結合，如怪獸幣的加倍獲取，定期免費獲得限定角色，替用戶種下真樹等，這些福利相較於同等價格或品質的商品而言，能為用戶創造更多一層的回饋。

發票怪獸將IP結合商業模式，不僅增強產品吸引力，還創造更多商業價值，讓消費者有更高的參與感，還為品牌帶來更多利潤，同時還對環境友好，為社會和環境創造積極正面影響力。

發票怪獸《小幸運衛生紙》將於11月1日上市，即日起至10月31日可預購，使用國際FSC認證環保紙漿，不添加螢光劑，可丟馬桶，每箱共有72包，每包110抽，每一箱皆可幫消費者種一棵樹，且給予國際組織認證植樹證書，另外附贈近千元發票怪獸限量衛生紙套。

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