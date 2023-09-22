升息、打房止步 黃舒衛：不排除央行針對過熱區域出手

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本季央行理監事會議不論升息、打房，都暫時止步，未有進一步出手的動作，市場可謂是鬆了一口氣；不過房市專家高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前升息暫歇、政策利空幾近出盡，房市可望逐漸回溫；不過，對於過熱的特區區域，不排除央行會進一步出手，採取壓縮貸款成數等政策工具來調控。

黃舒衛表示，本季央行理監事會議關於利率政策維持既定水準，主要考量美國FED這次雖然暫停升息，但年底前仍有升息的可能，而且能源價格攀高，加重通膨壓力，另一方面台灣出口連12黑，經濟復甦步調坎坷，因此利率政策無調整的必要。

黃舒衛表示，房市的限貸管制則因為上季展開第5波選擇性信用管制，限貸特定地區購置第二宅，再加上7月平均地權條例、8月新青安上路，緊接著還有囤房稅2.0箭在弦上，等於拉開首購剛需與投資、置產買盤的資金條件差異。目前琳瑯滿目的房市政策設定滿足對不同族群的抑制或鼓勵，所以暫無加碼管制的需要。

黃舒衛認為，在貨幣工具發揮空間有限的前提下，有了中國大陸及韓國打房引發金融、社會波動的前車之鑑，央行應會保守按照不動產貸款、交易變化，持續穩健採行「不動產貸款針對性審慎措施」。

黃舒衛推測，在2024總統大選前，不會再進行政策調整，惟上一波選擇性信用管制針對特定地區第二宅的限貸成數為六成，若未來市場有過熱反彈，不排除央行還有壓縮成數的措施。

黃舒衛表示，目前房市雖因政策多重調控，買盤已出現結構性的轉變，但升息暫歇、政策利空幾近出盡，所以交易量能無論在預售屋、中古屋都轉折回溫。然而商用不動產、土地，較受國際景氣、利率、產品去化等因素干擾，預期調整時間會比較長，市場仍以自用、置產需求為主。

黃舒衛表示，尤其壽險業投資門檻仍高掛在2.845％，潛在可選物件有限，再加上租金調幅有限，新台幣匯率又相對弱勢，資產配置會更趨保守，因此大型資產要順利處分，價格彈性恐要加大。