台股周市值蒸發1.76兆 台積電跌掉9,335億、占逾五成

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台股本周連跌四天後，今（22）日小幅彈升27點，加權指數本周跌幅約為3.41％，另上市股票總市值跌掉1.76兆元，跌至51.44兆元。其中，光是台積電就跌了36元，市值蒸發9,335億元、占比53％。

證交所統計，9月22日發行量加權股價指數收盤為16,344.48 點，周跌576.44點，跌幅3.41％，台灣50指數收盤為12,061.62點，較上週的12,605.83點下跌544.21點，跌幅約為4.32％，顯示主要是權值股大跌。

產業別指數方面，本周漲幅以電子通路類指數上漲1.99％為最大，跌幅以半導體類指數下 跌5.66％為最大。

證交所統計，本周集中交易市場成交值為1.376兆元，全體上市股票成交金額為1.27兆元，股票成交量週轉率為1.82％。

各產業成交值前三名為：半導體類3,995.39億元，占全體上市股票交易金額31.4％；電腦及週邊設備類2,649.47億元，占全體上市股票交易金額20.82％；電子零組件類1,915.68億元，占全體上市股票交易金額15.05％。

成交量週轉率前三名產業為：電子零組件類8.37％、汽車類5.7％、電腦及週邊設備類5.45％。

證交所表示，累計今年年初開盤迄今共172個交易日，集中市場總成交值為48.01兆元，市場日均值為2,791.43億元，股票成交量週轉率為75.35％，股票日均量周轉率為0.44％。