2023中部科技園區產學交流會中興大學盛大登場

經濟部加工出口區管理處積極服務產業科技園區，以促進產學交流，近日中興大學電機系賴慶明教授團隊─中彰投區域產學合作聯盟（CCNRIA）與台中軟體園區發展產學訓聯盟聯手舉辦了「2023中部科技產業園區產學交流會」，9月15日於中興大學舉辦，會議吸引了來自產官學研等領域的重要嘉賓，包括在產學合作實踐中積累了豐富經驗的專業人士，會場討論熱烈，充滿了深入交流與探討的契機。

「2023中部科技產業園區產學交流會」出席的貴賓包括台中軟體園區服務中心張茹娟主任、經濟部加工出口區管理處蔡述玟課員、台中軟體園區發展產學訓聯盟鄭道明理事長，此外還有中興大學、朝陽科大、南開科大、暨南大學、嶺東科大、虎尾科大、弘光科大、中台科大、台中科大、霧峰農工、慈明高中、青年中學等12所大學和高中，均派出產學業務主管和同仁參與交流活動。其中，潭子科技園區和臺中港科技園區共有10多家企業參與會議，增進他們在產學領域的知能與瞭解。

中興大學施因澤副校長在歡迎詞中表示，興大不僅是一所以研究為主的綜合性大學，還在農業、生物技術等領域擁有卓越的成就。近年來該校還匯集了人工智慧、綠能科技、精密機械等領域上專業的教職人員和充沛的創新技術研發力量。同時，施副校長期望興大能繼續在產業園區中扮演重要的創新推動角色。他進一步指出，中興大學的成功案例之一是電機系的賴慶明教授，在過去五年當中，他協助經濟部工業局為三個大型科技和工業園區，包括中港科技園區、潭子科技園區和關連工業區。賴慶明教授和中興大學團隊訪視了超過200家企業的需求，並為30多家企業提供了專業的技術指導。在當天的議程中，道邦電子的徐華麟總經理分享了他與賴慶明教授的合作國科會先進的製造技術計劃，施副校長表示此即為一個相當成功的產學合作案例。

當天的產學交流活動不僅包括學校與產業界的合作實踐分享和會議討論，最後還參觀了中興大學投入大量研究設備和心血的「貴重儀器中心」，為未來的產學合作奠定了堅實的基礎。此次交流會圓滿順利，興大將繼續擴大產學研合作平台，以提升企業技術水平，增強競爭力，同時也增加中興大學的品牌價值與社會責任。