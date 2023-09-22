總額協商破局 付費者反對過多項目轉嫁健保

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健保會今完成明年度總額協商，醫院、西醫基層均破局，預計10月下旬送衛福部決定。今年總額協商空間僅有174億元，但國人的需求卻有增無減，包含新藥給付、護理人力荒等，都是待解決的問題。付費者代表指出，目前已有過多本該以公務預算支應的項目轉嫁健保，這些預算包含C肝、代謝症候群防治等，在健保長期收不抵支的狀況之下，恐進一步惡化健保財務困境。健保的財務，應用於回應民眾最需要、未被滿足的醫療需求。

醫改會執行長林雅惠指出，今日的協商中，醫界提出增加預算的一些項目，難以看出執行目標、預期效應。舉例而言，西醫基層希望編列預算，照顧收縮壓數值在130至140的高血壓患者，但一般來說，初期的高血壓都是建議先衛教，而非直接接受藥物治療。這麼做，將會導致更多輕症患者使用醫療服務，是否會造成負擔，都需要進一步評估，因此付費者代表難以支持。

付費者代表認為，醫院、西醫基層部門所提的總額協商草案，大多數屬於支付標準調整項目，可運用反映醫療服務成本的低推估預算去處理。健保採總額上限制，是大水庫的概念，如未能由保險人統籌，以服務相對價值來處理支付標準，卻藉協商來零零散散地持續調升點數，將導致4總額部門、專科發展失去衡平，甚至造成點值下降的惡果。依過去協商經驗，醫界若以點值不符預期為由，要求增加預算，恐落入此惡性循環。付費者代表認為錢應用在刀口上，幾經訴求，仍無法與醫界達成共識，最終醫院、西醫基層部門協商破裂。

另一方面，付費者代表也發現，如今已有越來越多本該以公務預算支應的項目轉嫁到健保，這些項目包括愛滋病、結核病、C肝、代謝症候群的防治，以及癌症篩檢等。林雅惠表示，其中一些項目一開始還有公務預算支應，後來卻逐漸退場，健保已長期收不抵支，這樣的作法都會增加財務困境。

健保署近期也提出新藥暫時性支付的作法，雖加速新藥的引進，但是這項政策對療效、財務的影響還不確定。以新藥基金為例，國外大多數都以獨立預算支應，而衛福部長薛瑞元一開始對外的說法也是動用公務預算成立，付費者代表認為，不宜全然透過全民健保來支付。健保的財務應用於回應民眾最需要、未被滿足的醫療需求，建請政府部門體恤健保財務困境，共同維護健保的永續經營。