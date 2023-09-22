打造台灣市場專屬 歐肯14年紫雪莉

台灣是全球第四大蘇格蘭威士忌市場，向來是酒商兵家必爭之地，Beam Suntory集團旗下「歐肯」 (AUCHENTOSHAN)特別針對台灣消費者的口味，打造台灣市場專屬的「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」，經過「3次蒸餾」、「3桶熟成」等繁複工序，具備龍眼花蜜、蜜香紅茶、冬瓜黑糖等熟悉台灣味，與台菜、海鮮十分合拍。 台灣三得利總經理顧令德指出，此為Beam Suntory集團第一次為台灣市場量身打造、獨獻台灣的單一麥芽蘇格蘭威士忌，為了豐富口感，特別採用更繁複的「3次蒸餾」、「3桶熟成」，有別於市售單一雪莉桶威士忌偏甜沉重的風味，搭配台菜時不會甜膩，反倒更能凸顯台菜的美味。 歐肯威士忌以「3次蒸餾」原酒進行陳年著稱，比別家威士忌多一道蒸餾工序，才能創造純淬、順滑的酒體，再經歷「3桶熟成」工序，第一階段先在波本桶和Oloroso雪莉桶熟成14年以上，第二階段再將酒液放入西班牙Oloroso雪莉桶和Pedro Ximenez雪莉桶過桶，3種橡木桶的特色融入其中，再加上「台灣限定」的外盒包裝，巧妙融入台灣14個指標建築的剪影，別具特色。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！