小松菜奈 X 菅田將暉好夢幻！神仙夫妻創作藝術集將售罄！

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這次藝術作品集的宣傳手法和設計上都別有用心，像是讀者們有發現其實 #FF0921 是一個顏色的數字代碼嗎？

接下來想要購入實體書的粉絲們可以到日本全國蔦屋書店等店鋪購買，詳情請見 piezoglyph 官網。

這次藝術作品集的宣傳手法和設計上都別有用心，像是 #FF0921 不僅代表 RGB 色碼之外，還是這次藝術作品集的主要色號，可以看見 PIEZOGLYPH 社群帳號中的公告都以本色基底作為背景！不只如此，首波的雙人合照還巧妙地設計在日本時間 9/21 的 9:21 分於 twitter 發出，不僅宣傳細節上巧思滿分，兩人所釋出的寫真也不禁讓人讚嘆「這就是夫妻臉！」

而文中也提到了 FF0921 的創作理念：

「透過擁有一種無拘束的意識，也許我們會開始看到障礙和困難，但實際上它們不存在。對於我們這些不太在意它們的人來說，自然而然地被吸引到這本作品集。就像是認真的玩一場撲克牌，或者是辛苦工作後犒賞自己美食一樣。

在日常生活中，我們必須創造一個脫離工作和家庭的空間，將突然湧現的有趣點子具體化。這就是為什麼我們決定與這些具情感共鳴的專家們一起製作這本書。

我們相信這不多也不少，只是度過時間的最奢華方式。這本書的每一頁都感覺像是一次未計劃的旅程，所以如果您空著手輕鬆加入我們的冒險，我們將不勝感激。」

今天上午，小松菜奈也在她的 IG 帳號多釋出了一張和 #FF0921 相關的雙人寫真，令人相當期待夫妻倆的藝術創作！

另外，PIEZOGLYPH 的官方社群中也有提到，切勿將本書的內容照片發佈至社群、部落格等平台，若欲購買的粉絲們還請多加留意喔！

作者／Emma Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。