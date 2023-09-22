諾貝爾眼科北屯崇德店全新開幕 提供優質眼科服務

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知名諾貝爾眼科機構於台中市再度亮相！大台中地區的眼科醫療服務將迎來新里程碑，台中市北屯區崇德店全新盛大開幕，為市民提供高品質眼科醫療服務。

位於文心崇德捷運站附近的崇德店地理位置相當便利，出捷運後步行僅需一分鐘即可抵達，附近亦設有多個私人停車場，為開車前往的患者提供停車便利選擇。此診所將成為台中市北屯區的一個重要醫療據點，提供一般眼疾、兒童視力保健、眼睛整形美容、雷射近視手術以及最新白內障手術等多項專業服務。

崇德諾貝爾眼科診所院長吳欣席為台大醫院訓練的眼科專科醫師，擁有豐的臨床經驗，曾擔任過雲林縣醫師公會理事長和新竹市衛生局局長，其團隊包括彰化秀傳眼整形科主任張婺婷醫師，白內障手術專家南屯公益諾貝爾眼科院長羅育倫，以及其他經驗豐富眼科專家，提供高水準的醫療照護。

諾貝爾醫療集團執行長張朝凱醫師表示，設立崇德諾貝爾眼科診所是為滿足台中市民對眼科醫療服務的需求，並希望能發揮資源整合，提供更完整醫療服務。未來，南屯區公益諾貝爾眼科診所將成為雷射近視手術及兒童視力保健中心，而北屯區崇德諾貝爾眼科診所將專注於白內障和眼整形治療，提供更全面眼科醫療服務。

崇德諾貝爾眼科診所將引進最新眼科醫療儀器，確保患者能享受最現代化的治療和診斷。崇德諾貝爾眼科診所將於9月中下旬開始提供醫療服務，且將為台中市民提供更多眼科醫療選擇，為眼睛健康和視力提供最優質關懷。