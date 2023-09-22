福壽攜北科、中興產學合作 發表創新廠房生管數位化成果

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國內百年食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆22日指出，福壽自2018年成立數位發展辦公室導入人工智慧技術，建構新世代智能製造及智能營運體系之後，更於2022年與北科大、中興大學產學合作，進行白肉雞精準生產、飼料廠異味管控、生產製程優化、人才培育等多項合作計畫，驅動福壽朝工業4.0與數位轉型發展。

洪堯昆強調，目前智能製造與營運體系，已完成建置自動化包裝、福壽通APP銷售管理系統、廠區智慧監測與防災系統、食用油脂生產監控管理等項目，而生產管理數位化也帶來廠房新風貌，在產官學研多方合作下，可進一步落實在地糧農循環價值，擴大環境永續的社會影響力。

為加速實現農業數位轉型，國科會科研產業化平台補助之臺灣國際產學中心（TGC）促成國立臺北科技大學、國立中興大學偕國內糧農循環大廠福壽實業22日聯合發表研發成果，現場展出一系列的數位技術和解決方案；北科大校長王錫福表示，福壽為深耕台灣百年的企業集團，也是國內糧農循環主要推手，並榮獲2023年亞洲企業責任獎，北科大自去年與福壽實業共同成立聯合研發中心以來，雙方合作「數位生管中心平台」、「沙鹿飼料廠自動化」、「台中港廠自動化」、「專案管理、教育訓練及人才培育」等計畫，期合力促進可持續的糧食與農業發展。

北科福壽聯合研發中心主任林志哲指出，「數位生管中心平台」將學校資安領域所研發的邊霧雲三段式網路架構，落實到福壽的數位生產管理中心平台上，提升IT端的資安防護，維持台中港廠區長期正常運作產值；「沙鹿飼料廠自動化」以AI機器學習搭配異味偵測儀（電子鼻）系統，以即時數據預測並抑制異味影響；「台中港廠自動化」則導入適當的輸油管線管理機制，確保生產過程的高效率與品質的穩定，未來可進一步使整廠更自動化、智慧化，釋放人力資源，協助產業快速應對市場變化。