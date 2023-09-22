中歐經貿高層對話25日舉行 電動汽車補貼調查成棘手事件

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第十次中歐經貿高層對話將於25日在北京舉行，有分析指出，該對話本是一次例行性的貿易會談，但在當前中歐關係處於不穩定狀態，尤其歐盟近日才對中國電動車發發起補貼調查，將會成為本次會談的一個「棘手事件」。知情人士表示，歐盟代表將向中方表示，補貼調查將嚴格遵循程序性步驟，望中方給予配合。

中國商務部21日宣布，本次中歐經貿高層對話，由中國國務院副總理何立峰與歐盟委員會執行副主席羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持。

外媒22日引述知情人士透露，羅夫斯基斯從22日起對中國進行為期四天的訪問，穩定雙邊關係的必要性將是他傳遞的主要訊息之一。

知情人士表示，歐盟將利用這次會談試圖緩和電動車調查造成的一些影響。例如一些企業擔心中國會做出強烈反擊，可能會以關稅或其他貿易限制的形式出現，針對目標也不限於汽車行業。

知情人士表示，羅夫斯基斯將向中國解釋電動車補貼調查會嚴格遵循程序性步驟，其中包括在採取任何潛在行動前，與當局和公司進行磋商。羅夫斯基斯還將尋求中國政府在這個長達數月的過程中一起合作。

知情人士說，「合作符合中國的利益，因為如果不合作就意味著整個過程將依賴公開可得的訊息，而那通常意味更嚴厲的結果，因為會假設更高的補貼金額」。