2023創業沙龍線上論壇：解碼臺商拚搏海外市場的獨家心法

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經濟部中小企業處「女性創業飛雁計畫」(以下簡稱中企處飛雁計畫)特別舉辦「解碼海外市場」線上論壇，從產業經驗與創櫃募資角度開講，帶領創業家闖市場、求進步、拚未來！

2016年以來在美中對抗、新冠疫情、俄烏戰爭等影響下，研華科技共同創辦人何春盛董事從全球市場觀察，直指臺灣產業具備韌性供應鏈、產業被需要、企業浴火重生、擁抱全球自由市場等優勢，鼓勵新世代接棒投入創業。

市場在轉變，經營也要調整，何春盛提示臺灣產業的六大思維戰略轉檔，包括電腦資訊(弱電)轉向機電整合產業(強電)、單一產品轉向整合系統、臺灣思維轉向全球思維、製造思維轉向智造思維、代工思維轉向品牌思維、成本思維轉向價值思維，積極布局電動車、5G、第三類半導體、AIoT應用……等領域。對於臺灣企業全球布局，他也提出具體建議，包括向市場端布建產業價值鏈、成立海外事業部、設立公司英文網頁、成立數位行銷部、每年參加產業展、招聘在臺求學的外籍生，尋求國外事業合作機會，或是尋求國外優質企業參股、併購、合資機會，進入國外市場。

從印度到非洲 亞而特開拓運具新藍海亞而特科技董事長王素英曾獲得飛雁計畫「女性創業菁英獎」肯定，她於2007年創業，隔年印度塔塔（Tata）汽車創辦人希望開發全世界最便宜的四輪車NANO，亞而特成為NANO的供應鏈，站穩印度市場。之後她將目光瞄準有十三億人口的非洲，將印度的成功經驗複製到非洲，承接現成廠房，挹注臺灣技術與專業管理，把產品改造為能夠商用、醫用、消防用的Pullman三輪摩托車，開拓交通運具新藍海，更享有非洲聯盟(AU)的關稅利基。

王素英分享非洲亮點經濟體，包括文明古國埃及、眾多美國人投資的東非衣索比亞、黃金王國西非迦納……等國，擁有人口紅利、外匯資源、天然資源……等利 多，臺商進入市場面臨的挑戰相對較低。她也強調，非洲以不再是黑暗大陸，而是耀眼鑽石，建議臺商串聯外貿協會、臺灣非洲經貿協會、工研院、農業科技研究院等資源，團結打群架，以創新打造差異化優勢！

善用臺越優勢 品牌OEM雙軌發展寬豐工業創立於1972年，產品為安全鎖具研發製造、機電鎖具整合應用，並打造自有品牌REAL行銷超過50國。寬豐工業董事長何希晧為承接父業的企業家二代，曾於2018年在飛雁計畫「女性創業菁英獎」二代創新組獲得優勝。

第一代經營者專注於創新研發，2000年何希晧參與營運後，延伸高安全性專利鎖心應用，選定家具、櫥櫃等高利潤產業，發展雙機制櫥櫃密碼鎖，2010年起為捷安特提供YouBike機電整合安全鎖具，近年來順應低碳趨勢，發展NFT與藍芽鎖等電子鎖具。2009年寬豐至越南設廠，整合臺越供應鏈優勢，產能分工、彈性管理，加上行銷全球、專利保障、品管嚴格等，形成強大的核心競爭力。之後受到茉莉花革命運動影響，埃及客戶洽詢監獄鎖的研發製造，讓寬豐意外開發非洲市場。展望未來，寬豐將專注於B2B市場，擴大OEM市場，從「傳統的安全鎖具製造業」升級為「提供安全需求產品的服務業」！

企業要長遠經營，人才、價值、技術、制度、資金……等面向都不可或缺。在籌募資金的部分，櫃買包括多層次市場，其中創櫃板是為了扶植微型及中小型企業發展而設置，證券櫃檯買賣中心新創發展部組長何藹然建議，資本、組織、獲利能力完整的新創公司，都可以考慮登錄創櫃板。

櫃買中心提供輔導服務與籌資管道，例如贊助參加海內外展覽活動、優質會計師輔導建置會計內控制度、提供創櫃板公司股權籌資平臺……等，截至今年4月底 已有24家創櫃板公司轉公開發行，申請創櫃將會是新創發展的助力。

中企處飛雁計畫力挺女性創業家站上國際舞臺，過去10年間，透過計畫輔導的我國女性創業家已經拿下逾50座國際獎項！中企處持續引進國際資源，與美國在台協會（AIT）共同推動的女性創業學院（AWE）邁入第三年，今年更開辦首屆AWE女性創業加速器，全方位幫助女力綻放全球。