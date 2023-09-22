傳特斯拉有意在印度興建電池儲能廠

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外媒引述內情人士表示，特斯拉（Tesla）有意在印度生產和銷售電池儲存系統，並向印度官員提交一份提案，擬尋求建廠獎勵，此為該公司擴大在印度市場能見度的計畫之一。

匿名的消息人士透露，特斯拉近期在與印度政府的協商會議中，提議利用其儲能系統Powerwall來支持印度的電池儲存能力。該系統可儲存來自太陽能或網格的電力，以供夜晚或停電時使用。

特斯拉期望能獲得一連串興建電池儲能廠的獎勵，但印度官員表示，政府並無相關措施，不過強調政府可以向購買儲能系統的消費者和企業提供補貼，協助特斯拉創造公平的商業模式。

熟知內情人士指出，雖然特斯拉與印度政府對提案興緻高昂，而且印度政府持續審視該計畫，但目前仍無法確認計畫最終是否會付諸實行。

特斯拉、印度政府首席發言人或印度商工部皆未能即時對此消息表示意見。

特斯拉與印度政府洽談在當地建造電動車工廠已有數周，擬生產售價約2.4萬美元的電動車，這項協商由印度總理莫迪直接監督。在此之前，並未有任何有關電池儲能工廠的報導。

Powerwall是特斯拉拓展印度市場的計畫之一，放眼電動車以外的市場。該公司積極開拓儲能系統的消費者和企業客戶。Powerwall外型簡潔、高度約1公尺，可懸掛在車庫或是屋外。

消息人士表示，Powerwall主要供家庭或輕度商業使用，若印度建廠計畫成真，特斯拉可能為產業開發更大型的解決方案。莫迪2015年在特斯拉執行長馬斯克陪同下參訪加州工廠，曾看過Powerwall。

印度官員亦表示，特斯拉必須降低儲能系統的成本，政府可以協助打開市場，相信市場需求十分可觀。

Powerwall在加州的成本超過5,500美元，太陽能板的成本另計。Powerwall符合美國聯邦稅務優惠，以及州政府和公用事業獎勵。