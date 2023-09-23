啦啦隊「謝凱蒂」浮誇女神加入《突突三國M》應援加油解放啤酒肚

全球矚目的休閒策略遊戲《突突三國M》正式啟動官網預約，由魔方數位發行這款遊戲的火熱程度絕對不亞於任何一場緊張刺激的三國戰役，讓人捧腹大笑的全新遊戲預計將在9月26日開服，將會成為市場焦點！

第一個讓人眼前一亮的特點是《突突三國M》名稱本身。其諧音讓人聯想到「突肚三國」，意指遊戲主打的休閒策略輕鬆到像是可以解放啤酒肚的程度！相比於其他三國遊戲的緊湊節奏，這款遊戲注重的是輕鬆愉快的娛樂體驗，更容易讓玩家在忙碌的生活中找到片刻放鬆，一邊享受遊戲，就像讓肚皮隨之「凸」起，享受娛樂之感。

此外，官方預約活動也將抽出多項好禮，其中最引人期待的是能夠在遊戲中獲得的「小喬」，同時，還有MyCard 點卡、Switch、PS5遊戲機、iPhone手機等多項好禮。而最令人矚目的獎勵莫過於終極「突突」大獎：Gogoro機車！參與預約活動，不僅能夠提前體驗遊戲樂趣，還有機會騎著炫酷的Gogoro遨遊城市。

最後，值得一提的是遊戲中將有兩位啦啦隊加入，其中一位是中信兄弟啦啦隊的浮誇甜心「謝凱蒂」，具有「小許瑋甯」美稱的她，將為遊戲帶來活力四溢的氛圍，為玩家應援加油打氣，同時，還有機會獲得她的親筆簽名的書；另一位未公開的神秘伙伴也即將登場，為遊戲增添更多神秘的色彩，讓充滿期待的玩家共同來為遊戲應援，一場懾人心魄的三國對決即將展開，最美啦啦隊應援團將成為玩家的最佳夥伴，陪伴踏上一段華麗冒險之旅。

突突三國M不僅讓玩家感受「凸肚」，還能享受到豐富的遊戲體驗，無論是輕鬆的休閒策略，還是充滿驚喜的獎勵，這款遊戲將帶來前所未有的娛樂，尤其參加預約活動，將贏取豐富的好禮，此時準備好與謝凱蒂和神秘伙伴一同應援，9月26日開啟全新三國冒險的序幕！

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