竹女改隸陽明交大爭議 教育部最新回函內容曝光

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陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，引發校友反彈，組成反對竹女改隸附中工作小組，日前小組陳情後，近日接獲教育部回函，指出竹女規畫改隸過程僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，不符規定。

新竹女中在今年6月30日的校務會議中，通過改隸陽明交大附中的提案，校方強調是同意啟動後續的程序，但今年7月竹女多位校友得知此事後十分反對，於7月28日發起反改隸並獲5000份連署。8月11日小組也號召校友上午至母校門口遞交連署書，下午赴教育部表達訴求。

事後竹女校長林桂鳳在8月中對外表示，至少將花3到5年蒐集意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序；陽明交大校長林奇宏近日也以「方向不變，對象多元」定調，表示「對象」將更多元化。

而依據教育部最新回函，針對此事提出3點說明，第1點為依據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第3點第4款規定「學校與大學應就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工家長會、校友會之意見。」經查新竹女中僅辦理問卷調查，尚未辦理說明會，未充分落實校內外溝通，不符規定。

第2點則說明為依據改隸要點第3點第5款規定：「改隸案應經學校、大學之校務會議成員3／4以上出席，出席人員3／4以上之同意通過。」查新竹女中今年6月30日召開的校務會議僅以1／2為通過門檻，也不符規定。

針對小組反應當時校務會議紀錄未上網，教育部也在公文第3中點說明，「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」未規定學校應將校務會議紀錄報各該主管機關備查；惟如校務會議紀錄如無政府資訊公開法規定「應限制公開或不予提供」事項，得應人民申請提供之。

公文中也強調，教育部將併同函請新竹女中確實依據改隸要點及校務會議相關規定審慎辦理，並妥善溝通，以杜爭議。