經緯航太軍用微型無人機 正式通過驗收測試

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經緯航太（8495）22日發布「軍用商規」微型無人機種的2架原型機，9月21、22日完成驗測，包括完成文件審查、目視檢查、飛試驗證共計10大項、55小項等驗測科目，順利通過陸軍完整驗收測試。上述無人機開發案，已建立台灣超過數十家廠商的無人機產業供應鏈。

經緯航太董事長羅正方表示，國內在微型無人機的需求上，除國防部的防衛需求外，在交通部的智慧巡檢應用、警政署與消防署的監視與偵防的安全應用，及各部會在關鍵設施與管轄執掌內的資產巡檢、國土保安、緊急應變、紀錄勘查、證據保全等，都仍有廣大的需求，也因此軍用商規無人機案的產出成果，將可以在明年進入量產後，推廣到更多的領域應用。

經緯航太去年12月成功通過經濟部無人機主導廠商遴選，今年2月與陸軍簽署原型機購案契約後，在歷經半年的積極研發與整合供應鏈之後，已依契約要求時程在7月底交貨，22日成功通過功能驗測。

經緯航太董事長羅正方表示，就國內無人機產業發展歷程而言，過去多著重於中型商用機發展，但隨著全球市場因地緣政治板塊變動，所有民主自由國家，啟動禁用中國製產品，在小型與微型無人機的市場，已出現「排除大疆」的真空狀態。

此次這款陸軍所需的微型無人機，屬於2公斤級以下，瞄準取代大疆與其同級產品，這對台灣無人機搶佔全球商機，極具深遠影響。

羅正方強調，經緯航太的軍用微型無人機，也帶領並開拓出本地超過數十家的供應鏈。其中最重要的一項，就是在經濟部軍用商規科專的支持下，經緯航太聯手成功大學馬達中心，結合中鋼自產矽鋼片、大亞電纜的特規漆包銅線、東元精機的製造能量，成功在半年內連續開發出三代的微型國產馬達。

至於在交軍的最後構型上，公司目前使用的KV800等級的國產馬達，已在各項的功能測試指標，高過全球知名中國馬達廠商T-motors的同級產品。

另外，經緯航太也積極串聯國內電動車與感測器的大廠，例如，經緯微型無人機所使用的電池模組，就是使用台泥集團子公司能元科技的國產電池芯，並配合不同國內電池封裝廠商，進行各種組合測試，最終自行開發出具備快速充電、智慧電源管理、與智能放電的本土無人機電池組。

面對中國長期補貼與重點栽培大疆，羅正方指出，此次「軍用商規」的國家級計畫，企圖在半年內超趕大疆，的確是艱鉅的任務。由於全球過去在小尺寸無人機的發展，長期依賴以中國深圳為中心的紅色供應鏈，因軍用微型無人機全重，要求小於2公斤級以下，且國防部開出要求100％的去除紅色供應鏈的前提條件，此次最大挑戰就在如何於半年內，開發出取代中國製的供應鏈。

此外，將來交給軍方使用的無人機，必然需要通過資安認證，以避免敵方的反向滲透劫機，而整個研發重心，又必須配合剛成立的數位發展部的國家資安規範進行部署，因此，大幅壓縮期程與增加技術挑戰難度。

據了解，經緯航太交付國防部的兩款無人機，包含海軍監偵型無人機與陸軍微型無人機，均在期限內，已通過數位發展部底下電信技術中心的資安認證。

就技術亮點而言，經緯航太的軍用微型無人機，所搭配的視覺酬載，同時具備大於30倍變焦的1080P高解析度彩色影像，與640X512畫素的近紅外熱顯像，搭配減震布局與自穩恆向的三軸操作，已經超過NIIRS6的規範要求，能在1公里以外清楚辨識，甚至到達12公分的物件。

同時，此款軍用無人機，具備即時「目標獲得」功能，能夠鎖定目標後自動保持目標追蹤，並藉由機載即時邊緣運算模組回報物件座標。

在通訊模組上，經緯航太整合美國軍用級通訊模組，具備軍用等級的AES256加密，同時經緯航太也突破規範要求（每秒傳輸16Mb／s），最大可到22Mb／s與低於60毫秒的訊號遲滯率。

羅正方透露，經過軍用商規案的系統開發歷程，在技術規格上，我國產品已能趕上國際前段班的需求，在整體功能的綜合指標，甚至超過許多先進國家的現役規格標準。

據了解，經緯航太所建構的無人機供應鏈，不只用於軍用商規無人機計畫案，真正的戰略目標是鎖定打入全球無人機市場，取代紅色供應鏈，成為民主聯盟國家的信賴供應鏈重要一環。