歐美PMI雙雙表現疲弱 經濟再遭逆風襲擊

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美歐經濟逆風來襲！美歐22日均發布9月採購經理人指數（PMI）初值，結果雙雙表現疲弱。其中美國9月綜合PMI初值跌落至50.1，顯示民間商業活動已經近乎停滯。此外歐元區景氣更加惡化，導致第三季經濟恐將難以避免陷入萎縮。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）發布美國9月綜合PMI初值，由8月的50.2降至50.1的7個月低點，雖然仍在50之上，但已經近乎停滯。服務業PMI由50.5降至50.2，為8個月低點，製造業則由47.9略升到48.9，創下兩個月新高。

9月的調查報告顯示，隨著需求持續不振，使得製造與服務業進一步失去動能，也讓整個民間商業活動正創下今年2月以來最差表現。調查指出，新訂單正以今年來最快速度下滑、服務需求也持續走跌。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）也在同日公布歐元區9月綜合PMI初值，雖然從8月的46.7意外回升到47，高出市場分析的46.5，不過依然在50榮枯線以下。該調查公布後，歐元兌美元應聲從1.0667重貶到1.0616，創下6個月低點。

其中受到新訂單連續第四個月下滑，拖累製造業PMI初值從前一個月的43.5續跌到43.4，為連續15個月萎縮，市場原本預期彈升到44。服務業PMI則從47.9升高到48.3，為兩個月高點。

漢堡商業銀行首席經濟學家拉魯比（Cyrus de la Rubia）指出，由於訂單情況進一步惡化，導致製造業活動再陷低迷，同期間服務業活動雖然略有改善，但未回到擴張區域。

HCOB目前預期歐元區第三季經濟將陷入萎縮，該機構指出，若把PMI數據納入，第三季經濟將比前一季減少0.4％。

HCOB解釋，歐元區經濟活動下行的主要原因是德法兩大經濟體疲態畢露，法國9月綜合PMI從8月的46驟減到43.5，為近三年最快跌速，德國雖較前兩個月緩和、從44.8升到46.2，但整體而言，經濟活動仍舊遲滯不振。 此外受到服務業低迷拖累，標普全球發布英國9月綜合PMI也從48.6滑落到46.8，下探到33個月低點。