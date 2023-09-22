前往主要內容
工商時報LOGO

國際酒評大賽的常勝軍 噶瑪蘭威士忌再奪獎

  • 中時即時 陶福媛
金車噶瑪蘭榮獲ISC評比「世界產區年度蒸餾酒廠」及「全產區年度酒廠遊客中心」雙冠獎盃。（Kavalan提供）
金車噶瑪蘭榮獲ISC評比「世界產區年度蒸餾酒廠」及「全產區年度酒廠遊客中心」雙冠獎盃。（Kavalan提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

噶瑪蘭（Kavalan）威士忌向來是國際酒評大賽的常勝軍，近日在英國倫敦國際烈酒競賽（International Spirits Challenge，簡稱ISC）中，噶瑪蘭威士忌酒廠再度榮獲「世界產區年度最佳蒸餾酒廠冠軍(World Whisky Producer of The Year Trophy)」與年度酒廠遊客中心冠軍（Best Distillery Visitor Center）。 金車噶瑪蘭已連續11年在ISC大放異彩，今年同樣不例外，再奪兩個冠軍獎盃，評審更特別點評酒廠規劃完善，極富教育性與多樣化體驗，包含可DIY實驗調酒的「威士忌實驗室WHISKY LAB」，以及融合品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」。 此外，「噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭珍選NO.1單一麥芽威士忌」4支酒款，也抱回金牌殊榮，給予高度肯定。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台灣高通傳裁員2成 資遣費曝光 員工曝：停車場已空蕩蕩

  2. 他實測用安卓線為iPhone 15充電 結果說了「這句話」

  3. 外資今年買超面臨歸零 專家揭1情境「台股不飆才怪」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。