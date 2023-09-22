健保會總額協商破局 醫界喊話總統參選人：不要只是喊喊口號

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健保會今完成明年度總額協商，付費者、醫界代表在醫院、西醫基層總額的協商破局，預計10月下旬送衛福部決定。醫界代表支持政府加速新藥的收載，但在有限的資源之下，反對將過多預算投入在新藥之上，原因是今年第2季健保點值已打75折。若不加大健康投資、加大總額，將排擠其他醫療需求，加劇點值惡化的情形。總統大選將至，醫界也向各參選人喊話，希望能對此次的總額協商結果進行表態。

針對加速新藥收載的「新醫療科技」預算，台灣醫院協會副理事長、社區醫院協會理事長朱益宏指出，醫界代表認為，不宜以一般預算支應，而是要比照C肝，列為專款。今年健保預算有限，若將大部分的錢都投入新藥、新科技也不對，這回排擠到其他的醫療需求，因此醫界所提的預算規模較小。若以專款支應，除了較容易監控，也能用多少算多少，不會有分配問題，使用起來較為合理。

朱益宏表示，醫界長期面臨健保點值稀釋的問題，今年第2季的浮動點值已達0.75，形同醫療服務被打了75折。醫界曾拜訪時任衛福部長陳時中、總統蔡英文，他們都認為應解決點值不平衡的問題，若財務無法一次到位，可分10年補足。因此，醫院協會今年提出30億元的預算解決點值問題，但付費者代表不接受。

另一方面，朱益宏也提及，針對價格高的新藥，健保署設有「藥品給付協議（MEA）」機制，假設新藥的價格是10元，健保願意付5元，檯面上將以10元來交易，但藥廠私底下會將5元退還給健保署。醫界代表認為，這些錢應該要回到總額，但付費者代表則認為要用於新藥的收載，兩方無法取得共識。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，對於總額協商破局深感遺憾。今年初疫情趨緩以來，世界各國針對「醫療是投資，不是成本」已有一致共識，世界衛生組織（WHO）今年2月呼籲世界各國政府提高對醫療的支出，以建構完整公共衛生、強而有韌性的醫療體系。今日的協商結果可看出，付費者代表顯然背離了這樣的潮流及趨勢。當醫療被看成是「成本」而非「價值」時，民眾醫療品質及台灣健康指標與國際間差距越來越大，就不足為奇了。

「衛福部應該了解，在投資不足的狀況之下，醫療品質將越來越差」。朱益宏認為，健保總額的「餅」應該加大，否則在有限的資源之下，點值問題恐越來越嚴重，未來被打對折也不無可能。他向總統參選人喊話，呼籲參選人就總額協商結果進行表態，並說明如何增加對健康的投資，不要只是喊喊口號。