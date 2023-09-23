支持台灣藝術發展 中華車辦 「金秋創藝展」免費看展

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中華汽車攜手台灣當代藝術家，將於9月23日至10月1日於寶勝畫廊舉辦「中華汽車金秋創藝展」。中華車總經理陳昭文與藝術家們22日應邀出席「中華汽車金秋創藝展」開幕茶會，中華車表示，除為展覽揭開序幕，也以行動力展現中華汽車對台灣藝術和文化創意產業的熱忱支持，期望透過文化饗宴帶領員工貼近藝術、帶動更多企業投入文化永續的發展行列。

中華車長期支持文化藝術，過去曾舉辦「原住民文學獎」、「鬼太鼓巡演」及「三菱音樂會」等膾炙人口的藝文活動，為使汽車與藝術跨界合作，2022～2023年連續兩年大力支持「台北新藝術博覽會」在台開展。

今年適逢中華車楊梅廠建廠50周年，特別擴大文化投入，與台灣國際當代藝術家協會共同舉辦「中華汽車金秋創藝展」，展覽精選多位優秀的台灣當代藝術家作品，包括古雅仁、余連春、李善單、陳誼欣、許東榮、童勝和、廖美蘭、瑪馨玲月、劉韋岑、劉漢文和賴雅琦等，眾多精彩作品，展現台灣藝術的多樣性和獨特性。

「台北新藝術博覽會」自2011年創立以來，一直以「以藝術家為核心」的策展理念著稱，並不斷推陳出新，旨在促進當代藝術的發展。藝博會已建立「亞洲指標性藝博會」的權威地位，成為引領潮流、首屈一指的世界級藝術展會。展覽內容豐富多樣，包括繪畫、雕塑、攝影、版畫、數位藝術等多種創作形式，從傳統到現代，從具象到抽象，內容豐富多元、包羅萬象。

中華車表示，「中華汽車金秋創藝展」展覽期間開放民眾免費看展，透過展覽也提供收藏家與藝術家的媒合平台，藉由藝術投資加速台灣文化發展。開幕茶會上特別舉行收藏儀式，由中華汽車拋磚引玉，率先收藏藝術家瑪馨玲的《元亨利貞／奔騰萬里》畫作，期許以駿馬奔騰之姿譬喻中華汽車將邁向更好的未來。

中華車表示，「中華汽車金秋創藝展」展期將持續至10月1日，展覽地點位於台北市敦化北路207號B1的寶勝畫廊。營業時間免費入內參觀。