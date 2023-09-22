中印未定界爭議地區問題仍在 3印度運動員恐無緣杭州亞運

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法新社引述印度媒體報導，3名印度武術運動員，因來自中國稱為「藏南地區」並聲稱擁有主權的印度阿魯納恰爾邦，可能因兩國領土糾紛，而無緣杭州亞運會。

法廣中文網報導，這3名女運動員來自印度最東北部的阿魯納恰爾邦，該地區幾乎完全被北京稱為「藏南」。中國8月29日發布一份官方「標準地圖」，顯示印度阿魯納恰爾邦和阿克賽欽高原，是中國領土。印度就此提出抗議。

《印度斯坦時報》報導，3名運動員獲杭州亞運會組委會允許參賽，但無法下載作為進入中國簽證的認證卡，該卡可作為進入中國的簽證。

中國外交部發言人毛寧22日主持例行記者會，被問到這3人情況時說：「中方歡迎各國持合法證件的運動員來杭州參加亞運會」。她對提問記者表示：「中國政府不承認你提到的所謂阿魯納恰爾地區。藏南是中國的一部分。」

中國亞奧理事會終身名譽副主席魏繼忠16日在杭州舉行的記者會上說。「這些印度運動員已經獲得了進入中國的簽證。中國沒有拒絕任何簽證。」 據他說：「問題是，根據中國政府的規定，我們有權給他們不同種類的簽證。有落地簽證，我們有紙質簽證……這些都是政府規定…………但我說得很清楚：中國政府給了他們簽證，他們可以進入中國。但不幸的是，這些運動員沒有接受簽證。」

據報導，今年7月，同樣這3名運動員就曾被中國區別對待。她們申請參加今年7月成都舉行的世界大學運動會時，中國官方向她們發放了與隊友不同的特殊「另紙簽證」。這類簽證不會在入境中國時留下認可記錄，即代表中國不認同印度對阿魯納恰爾邦的主權。此舉引發印度外交部憤怒指稱「不可接受」。

《印度斯坦時報》報導，由10名隊員組成的其餘隊員及教練已於20日出發，參加23日開幕的亞運會。

另有知情人士透露，行程受阻的3名運動員仍希望能在9月24日武術比賽開賽前尋求解決方案，以便能完成比賽。據悉，她們已向印度內閣部長基倫·里吉朱（Kiren Rijiju）尋求幫助，要求他調查此事。

法新社報導，阿魯納恰爾邦位於喜馬拉雅山與西藏的另一邊，與其北部鄰國共享佛教文化遺產。

今年稍早，中國在爭議地區重新命名11個地點後，印度做出強烈反應，稱阿魯納恰爾邦「現在、過去和將來都是印度不可分割的一部分」。1962年北京在中印衝突中，短暫占領中印未定界大部分爭議領土，隨後撤退。