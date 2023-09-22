新墨西哥州和大聯合記者會 宣告啟動30億投資案

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由美國新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）率領的商貿代表團於本周一抵台，除了參與美國商機日，葛麗森州長並拜會蔡英文總統及經濟部長王美花，也安排會見有意到美國設廠的台灣企業。

新墨西哥州州長葛麗森州長上任後，即設定全球貿易為該州之目標產業，積極促進新墨西哥州經濟的多元發展，致力於創造新墨與墨西哥邊境更多就業機會。2022年新墨西哥州與我國經濟部簽署合作備忘錄，旨在深化雙邊貿易夥伴關係。葛麗森州長相當重視台企在科技上的技術實力和發展潛力，特別安排了此次的訪台之旅，這也是她第二次參訪台灣。

葛麗森州長表示：「新墨西哥州有很好的經濟條件，足以吸引全球的產業，也包括亞洲。新墨西哥州與台灣在強化夥伴關係上，有很大的潛力，相信未來一定能夠持續穩定發展，並為雙邊帶來更多的經濟機會。」

台企到美國投資設廠從過去的南加州明顯東移，隨著半導體和電動車大廠製造基地移轉至西南各州，新墨西哥州掌握天時和地利，慢慢站穩電動車供應鏈的重要位置。由於地價低廉、能源供應充裕、水電勞力成本相對低，新墨西哥州政府提供極具競爭力的配套，近年台灣廠商紛紛到當地考察，進而購地設廠。

和大集團是全球電動車大廠最大齒輪供應商，相中新墨西哥州做為擴廠的首選，預估未來新廠完工，能夠就近服務客戶，也將更強化該集團於美洲市場的競爭力。葛麗森州長（20）日與和大董事長沈國榮、執行長沈千慈舉辦聯合記者會，說明和大建廠計畫。

葛麗森州長表示：「與和大集團合作對新墨西哥州短、長期來看都深具意義。新墨西哥州製造電動車充電器全美排名16，長期致力於低碳排產業發展的推動，和大投資案對新墨而言是一個重要的里程碑，甚至對整體國家的目標，都至關重要。我要對和大沈董事長選定新墨西哥州做為新製造基地的領導力和遠見，表達由衷的敬佩。」

和大集團董事長沈國榮則表示：「北美客戶佔和大 60% 的產量，經過三年的COVID-19疫情和美中貿易戰，全球化的改變下，區域供應鏈已是必然趨勢，和大因此重新思考要在美國深入投資。在評估過各州的投資環境及生產成本後，由於新墨西哥州各方面的成本相對低廉，州政府也給予很多幫助和實質的補助，最後選定在新墨設廠。」

沈國榮進一步指出，選地、設廠、購入設備，初期投資約15億，在新墨西哥州 Santa Teresa 工業園區設廠將節省和客戶溝通的時間，而墨西哥製造重鎮通過邊境即可到達，這些都是很大的優勢。而且能夠有效率地專注在自動化生產，會建構新的機電設備以及AI自動化生產設備，未來逐漸擴大在當地的投資。

新墨西哥州台北辦事處代表Ethan陳怡辰表示，和大工業預計購入約30英畝的土地（換算約3.6萬坪），整體投資案約9,900萬美元，將聘雇350名員工。新墨西哥州政府已授予和大300萬美元的補助，以協助其自付土地、建廠、基礎設施等支出。