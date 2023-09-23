有孩子才是完美人生嗎？史丹佛人生規劃課 談工作與家庭

想要小孩的人，或許有一種非常深的渴望，想要感受看看創造出新生命的體驗，非常希望能付出與得到無條件的愛，並幫助孩子過著有意義、有目標的人生。有些人說，他們想把自己的基因、家庭價值觀和家族名號傳下去。有人想的是要修正自己的父母犯過的錯，將養小孩當成自己重生的機會。有些人覺得自己就是沒有勇氣反抗沉重的社會壓力，以及他們從家人親友身上感受到的期望。有些人覺得，養兒是為了防老。當然，也有些人同時懷抱著以上多種渴望。

不想生小孩的人，也有自己的理由清單。有些人覺得為人父母太勞心勞力，尤其小孩剛出生前幾個月會被嚴重剝奪睡眠；當你因為「愛小孩」而選擇生小孩時，並沒有看到這些事。有些人對於發展自己的事業或在寬廣的世界裡有所作為比較感興趣，沒那麼想養小孩。有些人想要的事業或人生需要經常出差旅行，他們認為，這並不適合為人父母。有些人在意識型態上反對把更多人帶到這個人口已經過多、充滿汙染且氣候變遷影響愈來愈嚴重的世界。許多人則是有非常深刻的恐懼：擔心把家族的生理或心理疾病傳下去、擔心沒有成為好父母的「本能」，或者擔心不知該如何在一個不確定又殘酷的世界裡育兒。

有些人也害怕生小孩可能會對兩人的親密關係造成太大的壓力。事實上，有三分之二的已婚夫妻的婚姻滿意度，在加進小孩之後垂直下滑。然而，生小孩造成婚姻滿意度下滑是可以避免的。心理學家約翰．高特曼和茱莉．高特曼表示，有些伴侶會在生小孩之前參加他們為了新手父母所舉辦的工作坊，這些人在真正成為父母之後，比較可能仍對自己的婚姻關係感到滿意。

生育能力也是人們決定不生小孩時的一個重要因素。有些人等了很久才開始嘗試生小孩，之後才發現自己已經生不出來了。他們不願意或沒有能力接受高價且痛苦的療程，也認為其他替代方案（比如代理孕母或收養）同樣艱難且昂貴。

在生兒育女仍是常態規範的文化裡，不想生小孩的人通常被迫要說明自己為什麼不生，但這是極度私人層面的選擇，我們必須予以尊重，不可要求當事人解釋。時至今日，麥拉對於自己試著讓姊妹在生兒育女這方面改變心意（但未成功），仍深感懊悔。當時，她自認自己的建議是從愛出發；她自己有子萬事足，希望自家的姊妹也能享受同樣的幸福。然而，如今回過頭去看，她明白了自己每次提到這個話題，都是在對方身上施加不必要的壓力。

即便你在婚前已經和潛在伴侶討論過想不想生小孩，到最後還是可能出現分歧的觀點。艾比深愛的姑姑跟姑丈，便是在決定不要生小孩之後，仍努力化解歧見：

『那時我不想生小孩，但我太太想。我們經歷了一番激烈的討論，好不容易才得出最後的結論。我列出了我理性思考過後的疑慮，而我太太唯一的反駁理由就是她想生小孩。最後，她承認，她之所以想為人父母，有一部分的渴望是來自於她的成長過程，以及她在年輕時，女性的事業選擇相對有限。後來，我們兩個都兢兢業業，努力磨練自己，發揮才華，追求目標，擁有讓人滿意的事業。我妻子取得教育碩士學位，在很多孩子的人生中留下不可磨滅的影響，我們也和許多她以前的學生及其家人保持聯繫。有時候我們確實會擔心，不知道有誰能幫助我們因應晚年的挑戰、幫助我們做些決定，但我們同意，這些憂慮無法左右我們要如何過著充實且有意義的人生。走過了51年的婚姻，我們依然非常相愛。』

在他們結婚50周年的慶祝會上，艾比非常驚喜地聽到，姑姑與姑丈的朋友如何讚譽他們兩人及其貢獻。這更證明了無論有沒有小孩，兩個人都可以對年輕人與自己的社群發揮重大影響。