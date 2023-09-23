想拓展更多觀點 紐約時報竟搞到灰頭土臉？

想要提升選擇思考架構的能力，對個人來說，辦法包括擴充架構庫、認知採集、以及採用白紙策略，讓自己躍入認知上的未知領域。而對組織來說，如果希望建立起多元多樣的思考架構，也能夠有重要的作為，亦即：建立並維護多元的環境，並且確保團隊都遵守正確的基本規則，以發揮思考架構的潛力。

這說來簡單，其實要做出來很困難，而且就算是完全出於善意的安排，仍然有可能出錯。《紐約時報》的例子正是如此。長期以來，《紐約時報》一直自詡為多元性與獨立思考的堡壘，但在 2020 年 7 月 14 日，《紐約時報》的專欄作家懷斯（Bari Weiss）憤然辭職。這位專欄作家向來言辭犀利，屬於中間派，某些議題的立場偏左，但也有些議題的立場偏右。

《紐約時報》是在三年前，從保守派的《華爾街日報》把懷斯挖角過來，希望能為《紐約時報》的專欄版面拓展更多觀點。當時，川普意外勝選（特別是大出東岸媒體精英的意外），而讓《紐約時報》高層覺得自己雖然在報導美國，但似乎與美國大眾顯得格格不入。這時請來一位中間偏右的專欄作家，可說是向讀者展示多元觀點的方式。這項做法完全出於善意，是由專欄版主編班奈特（James Bennet）和《紐約時報》的家族擁有者所提出。

然而，砂子掉到牡蠣裡，並不會產出珍珠。《紐約時報》的新聞團隊與專欄和社論團隊各自獨立，而許多新聞團隊的記者對於專欄版右傾的評論很不滿意。慢慢的，原本只是內部的怨言竟上了推特，許多記者公開抨擊專欄版的文章與作者。而三十多歲的懷斯是個新聞界名人，聰慧亮眼，言辭尖銳，本來就喜歡挑戰各種自由派的教條，此時也成了箭靶。

懷斯曾批評在川普就職典禮後的婦女遊行，曾指出 #MeToo 運動可能太過火而表達擔憂，也曾經描述非主流思想家已形成「知識份子的暗網」，並譴責在文化戰爭中典型的審查制度、微冒犯（microaggression）與安全空間。可以說，她的作品是兩邊都不討好。雖然懷斯是猶太裔，但酸民仍然給她貼上了納粹的標籤。

2020 年 6 月，《紐約時報》專欄版刊出一篇文章，文中呼籲川普出動軍隊，平息與 BLM 運動平行發生的劫掠與暴亂。這篇文章引發《紐約時報》員工反彈，逼得班奈特辭職下臺（正是那位聘用懷斯的主編）。連帶的，炮火也波及懷斯，而且日益猛烈，五星期後，懷斯辭職離開。她在辭職信中寫道：「我自己對於『非左觀點』的嘗試，招來不同意我觀點的同事對我不斷霸凌。」

「在《紐約時報》堅持原則，並不會為你贏得讚譽，只會在你的背後放上一個靶心，」懷斯解釋：「新聞界、或許特別是在《紐約時報》，已經出現了新的共識，認為真理並不是由所有人共同去尋找取得的過程，而是有少數人彷彿受到啟蒙而得知的正統信仰，並再由這些少數人把真理通知給其他所有人。」

在某個層面上，懷斯引發的這場爭論，似乎就是在這個秀品德（virtue signaling）、身分認同政治、取消文化（cancel culture）肆虐的時代，各自為自己認定的言論自由而奮戰。但我們認為還有更深的層面：認知的多元性，有賴於思考架構能夠得到怎樣的原始材料，而組織在此就發揮著重要的作用。

然而，這件事一點都不簡單。就連《紐約時報》的嘗試，也搞得灰頭土臉。這件事對企業組織來說已經很困難了，來到整個社會的層面，難度還會進一步提升。但在這個層面的影響才真正是最大。我們接著來談談社會的層面。