寰宏領先全球海外市場引進DJI T25、T50植保機 雲林農機展亮相

2023年最引領期盼的DJI植保機T25及T50將於今（23）日正式公開在台上市，這是台灣首次領先DJI全球海外市場正式公開販售，率先引進T25及T50植保機的大疆植保機台灣代理-寰宏農業科技股份有限公司副總經理鍾秉宏表示，這次的新機上市發表可說是史無前例的創舉，首次同時引進兩台新機型，又特別選在「2023雲林國際農業機械暨資材展」公開亮相，主要目的是希望把世界最先進的植保機帶給廣大的農民朋友，台灣農業就業市場長期面臨勞動力不足的問題，再加上近年來少子化及高齡化的問題已經越來越嚴重，希望可以透過智慧先進且安全的植保機，改善台灣農業勞動人力短缺的情況。

今年最受矚目的新機型T25及T50重點皆在「大流量」，其運用雙重霧化噴灑系統，兩個離心噴頭流量16公升/分鐘，若搭配四個離心噴頭最大流量可達到24公升/分鐘，是目前植保業界中所能實現的最大流量機型，特別對於大田農業或果樹栽植區具有一定的吸引力與注目度。

植保機的飛防作業頻次高且強度大，DJI大疆植保機通過上百項的安全檢測以因應越來越複雜的地形作業，在安全作業上標配雙雷達雙目視覺系統，強調360度全向感知全向避障，配有兩組有源相控陣雷達探測距離翻倍，兩組雙目視覺避障可以精準描繪地形，搭配避障系統可實現最大50°坡度的果樹航測，自動識別果樹棵數與障礙物，機體前方搭載角度可調的超高清 FPV 雲台相機，可採集農田及果園影像，並依據果樹分布走勢，生成精準三維航線，實現全自動仿地作業。

此外，新機型T25標榜單人作業可輕鬆搬運，全機展開尺寸較T20P縮小了21%；而T50水箱作業載荷40公升，撒播系統載重可達50公斤，四軸配上下共八對槳葉；兩款機型同樣標配秤重感應器，隨時掌握剩餘料量，不會讓植保機在沒有投料的情況下持續空轉而消耗電池量能。撒播作業後可以將撒播器快速拆下清洗，降低肥料粉塵長久卡垢侵蝕機體的情況，維護清潔作業便捷並可延長機體使用壽命。

對於T25跟T50植保機有興趣的民眾，可在9月23日(六)至25日(一)前往雲林高鐵特區展出的「2023雲林國際農業機械暨資材展」I區攤位01-06(大會主舞台前方大榕樹旁)指名寰宏農業科技，現場除了展示全球最先進植保機T25及T50外，適用農用無人機的專用資材例如明星商品-爽肥、今年8月剛上市的品質型肥料-穩肥，及全台獨家代理銷售的花王無人機專用展著劑，也同步祭出年度大優惠，歡迎民眾踴躍前往參觀選購。