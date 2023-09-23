總統大選行情 官股券商與護盤基金報明牌

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從八大官股券商與護盤基金過去的操盤內容來看，選前操作重點在權值股，除了績優的電子權值股而跌深的AI與傳產權值股也有機會表現。

總統大選行情 權值股當仁不讓

台灣從1996年到2000年經歷七次總統大選，選前台股漲跌不一，有四次上張，三次下跌，下跌的原因多半是國際環境不佳，如2011-2012年美債降評及歐債危機、2015-2016年的中國匯改風暴，都曾釀成台股重挫，但相對於國際股市，台股仍展現逆勢抗跌的力道，最大的原因在於政府基金護盤。

就拿去年來說，受到聯準會升息影響，美元強勁升值，到十月為止，外資提領台股超過1.4兆台幣，台股從18,619點下殺到最低12,629點，適逢九合一縣市長大選，國安基金於7/13銜命進場護盤，直到2023年4/14退場，至今共經歷275天(181個交易日)，史上最長的一次，台股也12,629的低點漲到隔年4月的15929點，漲幅將近26%。

注意護盤基金十大持股 八大官股買賣超熱門股

國際局勢多變，2024年總統大選已在衝刺的階段，執政當局為贏得選票，已備妥勞動基金720億元、退撫基金1090億元，總共1810億元伺機待命，為總統選舉行情暖身，目前已知勞動基金的720億元擬委託六家投信業者代操，官股銀行本身也有銀彈跟著政府資金作多，因此，我們可以交叉比對過去政府基金持股名單及近日八大官股買賣超的動向，抓出未來三個月有潛力的個股。

觀察新舊制勞動基金與退撫基金今年上半年前十大持股以大型權值股為主，相同的持股包括台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、廣達(2382)、中華電(2412)、富邦金(2881)、聯發科(2454)、國泰金(2882)，不同的是，勞動基金納入兆豐金(2886)、中信金(2891)，而退撫基金則納入南亞(1303)及台塑(1301)。

八大官股銀行近10~20日買賣超前五十大，剔除股票ETF及債券ETF，半導體類股有台積電、聯電(2303)；金融股包含華南金(2880)、第一金(2892)、開發金(2883)、玉山金(2884)、中信金、兆豐金、合庫金(5880)、台新金(2887)；面板股友達(2409)、群創(3481)、佳世達(2352)；AI概念股廣達、緯創(3231)、技嘉(2376)；傳產股台泥(1101)、大同(2371)、台玻(1802)；鋼鐵股中鋼(2002)、燁輝(2023)、航空股華航(2610)、長榮航(2618)、做電源供應器的康舒(6282)。

其中，台積電、兆豐金、中信金為重疊之處，AI概念股廣達、緯創、技嘉及航空股華航、長榮航目前已經回檔到低位階，可做留意。

兆豐金2023年上半年獲利187.67億元，較去年同期的79.56億元年增高達135.91％，EPS 1.35元。防疫險虧損從2022年上半年30.87億元收斂至2023年同期的17.4億元，加上兆豐證券也從1.92億元爆發到10.88億元，讓金控整體獲利翻倍成長。

九月外資買超兆豐金9,371張、投信買超10,109張，官股近20日買超7,693張。截稿前股價37.8元，站回季線之上。

中信金第二季稅後純益159億元，累計上半年稅後賺288億元，較去年同期成長19％，EPS達1.48元，ROE 16.2％，為金控第一。尤其中信銀上半年獲利達210億元，成長率29%，創下歷史新高，成長動能主要還自於海外獲利達103億元，比去年同期成長5成，可見中信金長期耕耘海外台商有成。

外資與官股券商撿便宜 伺機回補緯創等AI概念股

中信金九月受到外資親睞，買超62,354張，官股近20日銀行買超5709張，截稿前，股價24.95元，同樣站上季線之上。

AI概念股緯創、廣達、技嘉回檔已深。緯創回檔40%，八月份外資、投信同步賣超三萬多張，九月份開始回買，外資買超1,817張，官股撿便宜，伺機買進9,112張，股價跌破季線，來到98.4元，散戶要進場，靜待落底轉強。

廣達回檔幅度20%左右，九月份外資買超28,778張，投信則買超7,999張，官股買超4,153張，截稿前收盤價219元，跌破季線關卡。技嘉則回檔幅度30%，九月份外資、投信同分別賣超7,726張及20,310張，官股則買超9,183張，股價跌破月季線，來到253.5元，第四季為AI伺服器出貨旺季，股價可望一波轉強。

華航具官股色彩，交通部所屬的航發會持股佔34%、行政院國發基金佔9.5%，勞退基金也持有1.49%，合計泛官股的持股比重已達五成，亦是選舉行情拉抬的重點。受惠於解封及暑假旅遊旺季，貨運、客運齊發，累計前8月營收1,226.56億元，年增22.93%。

外資九月賣超華航37,100張，投信買超502張，官股則大買14,773張，股價回檔近20%，截稿前收在22.2元，法人預估今年EPS 1.76元，本益比12倍，已來到合理價位。

（文／蔡武穆）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。