油價挑戰百美元 歐中美電動車大亂鬥

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中國電動車在德國慕尼黑車展大放光芒，在參展廠商中占了四成，德國總理蕭茲在公開談話中喊話德國車企：「別被中國電動車嚇到！」目前中國80%的電動汽車均來自國產品牌，在排名前十的電動汽車供應商中，只有特斯拉一家外國企業，而德國品牌無一上榜。

歐盟電動車反補貼調查 中國可能加徵報復性關稅

全球車市正在發生一場顛覆，數十年來的行業領軍品牌大眾汽車在第一季度被比亞迪超越，比亞迪在中國的電動汽車銷量幾乎是大眾的20倍。9月13日，歐盟委員會以反傾銷為由，啟動對中國政府給予中國電動車補貼的調查，中國商務部9月14日指責這是歐盟「赤裸裸的保護主義行徑」，表示調查「將對中歐經貿關係產生負面影響」。

法國推動發起反補貼調查是看準法國車企暴露於市場的風險較少，德國媒體集體嘲諷，認為此舉將相對地遭到中國加徵報復性關稅，一旦遭報復受傷的是法國的高端精品業─LVMH、Kering、Hermes等。《法蘭克福彙報》則評論說，歐盟對中國電動汽車展開反補貼調查卻可能引發北京在中國市場對歐洲企業展開報復，德國車企將會首當其衝。

自製電動車電池 中國取得經濟和地緣政治優勢

中國電動汽車以便宜20%的價格，僅花了短短五年就佔領了15%的歐洲市場，《德國之聲》引述弗萊堡出版的《巴登報》評論表示，這背後固然有政府補貼的功勞，但來自中國的新技術新產品讓所有人都相形見絀。

中國的電動汽車購買者享有退稅、更便宜的車輛登記、優先停車位等福利，以及覆蓋範圍廣的充電網路。中國的投資已使國內廠家在生產、設備，以及產品設計方面處於世界領先地位。

電動汽車使用的稀有礦物大約是傳統汽車的六倍，中國企業在國家的幫助下在五大洲收購礦業公司的股份。

儘管西方國家投了數十億美元，但由於中國在開採稀有礦物、培訓工程師，以及建設大型工廠方面遙遙領先，到2030年時，中國的電池產量也將是其他所有國家總和的兩倍多，世界其他國家也許需要幾十年的時間才能迎頭趕上。因為需要電池，中國目前決定著誰先獲得這些礦物，以及獲取的價格。

《紐約時報》評論，這是我們這個時代具決定性意義的競爭之一：能為電動汽車製造電池的國家將享有幾十年的經濟和地緣政治優勢。

特斯拉製造成本擬再減 美國汽車工人罷工抗議

上週美國汽車工人聯合工會(UAW)發動罷工，表面上是爭取工人權益，實際上是擔心電動車取代燃油車的趨勢，損害燃油車製造工人的工作機會，美國電動汽車目前占新車銷量的8%左右。

特斯拉二十年前成立時，沒有工會組織，在薪資上具有優勢，特斯拉的工資為45美元，底特律汽車三巨頭支付給工人的工資已經比特斯拉高出38%，但富國銀行估計，如果要滿足UAW所有要求將使底特律汽車三巨頭的平均每小時勞動力成本提高到136美元，意味著底特律汽車三巨頭的薪資成本比特斯拉高出二倍。

今年三月，馬斯克透露，他計畫利用先進的自動化、精益的工程技術和其他變革，將特斯拉下一代汽車的製造成本再削減50%，據估計，汽車電動化轉型可能會導致3.5萬個汽車工人的工作流失，簡單說，UAW罷工，其實就是反電動車。

汽車製造大國相互矛盾 日本車前景看好

鷸蚌相爭，漁翁得利，歐盟、中國、美國等三大汽車製造國彼此之間的矛盾，讓市場對日本豐田、本田的前景看好。

豐田上半年全球產量年增率+10.3%，上半年全球銷售量超過493萬輛，年增率+5.1%，八月豐田公布四到六月的第一財季合併財報，營業利潤年增率+94%，達1.12萬億日圓；營收成長24%，增至10.55萬億日圓；淨利潤成長78%，增至1.31萬億日圓。豐田的ADR從8月18日的160.38美元漲到九月十五日的190.86美元，累積漲幅達+19%。

另一個日本車代表─本田，四到六月的第一財季營收4.62萬億日圓，年增率成長20.6%，淨利潤為3,630.1億日圓，年增率+143.27%。股價從八月十八日的30.13美元漲到9月15日的35.68美元，累積漲幅達+18.4%。依照目前日圓貶值的趨勢不變，可預期豐田與本田的業績可望受惠。

油價上看每桶百美元 Q4石油需求缺口恐翻倍

9月21日FOMC利率決策會議可能升息一碼，5.25~5.5%，除了聯準會主席鮑爾在八月下旬全球央行年會上關注的服務業通膨頑固之外，汽油價格再次引發市場關注。

去年夏天，汽油價格飆升之際，白宮命令能源部向市場釋放總計約2.6億桶戰備儲油，使戰略儲備庫存跌至數十年來的最低水準3.5億桶。

如今NYMEX原油價格站上每桶90美元，市場認為今年如果再次拋售戰略石油儲備，實在是一個冒險的舉動。但是如果放任油價繼續上漲，不得不讓人想起去年夏天美國汽油的瘋狂高點。

根據美國能源資訊管理局的資料，八月第三周汽油達到每加侖3.984美元的高點，月增率+8.4%，偏偏美國八月汽油價格上漲是推動CPI上漲的最主要因素。

9月12日OPEC公布的最新月度報告指出，第三季到目前為止，OPEC的十三個成員國平均每天生產2,740萬桶石油，預期市場需求為2920萬桶。

如果OPEC按目前計畫保持產量不變，而第四季市場需求預期為3070萬桶，這意味著今年第四季石油的需求缺口從180萬桶擴大到330萬桶，幾乎是翻倍，這可能是十多年來的最大短缺，高盛認為明年國際油價上看每桶百美元，高油價幾乎是歐美央行維持高利率一段時間的最好理由。

債券殖利率倒掛示警經濟衰退 六十年僅見

美國經濟會軟著陸嗎？截至目前為止，經濟數據看起來是有機會的，但是債券市場的殖利率連續倒掛時間打破了1980年以來的紀錄，創下自1962年以來最長連續倒掛紀錄，十年期殖利率一直低於三個月期殖利率，由於債券殖利率曲線倒掛已成功預測了過去八次經濟衰退，令人難以忽略當下美債市場在連續214個交易日裡，持續地發出如此長時間的衰退警告，這是六十年來僅有的。

一般而言，債券殖利率曲線倒掛是經濟放緩的先行指標，因為它表明，市場預期央行將在未來放鬆政策，以刺激經濟成長，但有時候債券殖利率曲線早在衰退之前就倒掛了，2006年七月，十年期美債殖利率開始持續低於三個月期殖利率，但經濟下滑直到2007年十二月才開始。

當時，聯準會已經在降息，長期債券殖利率已經重新回到短期債券殖利率之上，但道瓊指數2008年全年下跌-33.84%，2009年三月才觸底。

（文／洪寶山）