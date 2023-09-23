大選行情啟動 生技、軍工輪漲 分析師曝2檔指標股

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從2007年以來，四屆總統大選前一年的9月中至10月底，台股都會開始啟動選舉行情，景氣復甦腳步還不明確，沒看到消費端需求上來。目前只有AI是「戰備」需求，企業仍會投資，明年只要CoWoS跟上，AI就會大放異彩。現階段基本面沒問題，已先拉回的AI股，可望成為選舉行情的主軸，甚至明年還會更上層樓，而軍工與生技將扮演側翼助攻的角色。至於哪些個股最有機會表現，本期封面故事有深入分析。

9月12日中選會正式發布第16任總統、副總統選舉公告，大選開鑼，股市大選行情也正式揭開序幕，觀察歷屆大選行情，從2007年馬英九兩屆再至蔡英文兩任，選前開跑大盤指數的短、中線漲率高達百分百約7%至10%，理周投研部表示，此次是執政黨交替關鍵，大選行情絕對值得期待，預期由AI權值股主攻、生技股與軍工股輪漲為主要走勢格局。

過去四屆總統大選前 9至11月都有「漲」聲鼓勵

理周投研部表示，從歷屆總統大選台股指數的漲跌變化來看，2008至2012年國民黨馬英九當選第12、13兩任總統，2007至2008年以及2011至2012年大選行情，2007年以九月中旬公告後的大盤指數短線從8938點，漲至10月30日9,859點，漲幅約10.31%；2011年期間雖有金融風暴，但指數仍從九月底的6,877點漲至10月28日7,743點，隔年三月更攻高至8170點，漲幅12.58%至18.79%。

另外，蔡英文第14、15兩任2016至2024年，2015與2019年大選行情，同樣以2015年9月中旬大盤指數從8259點，短線漲至11月5日高點8,871點，漲幅7.4%；2019年從10,898點短線漲至11月6日11,653點，隔年一月則攻漲至12,197點，漲幅約6.93%至11.92%。

理周投研部指出，大盤指數變化如前述，但欲穩定或拉抬指數非權值股無以奏效，以台積電(2330)為例，在蔡英文兩任選前都有26%至44%的漲幅，而類股輪動則因執政者政策與產業前景不同而有變化，以現任總統蔡英文偏好的生技股為例，兩任大選行情皆表現不俗，期間最高漲率達46%。儘管此次有多組候選人，執政黨目前民調仍領先，但卻是執政交替關鍵，投資人應可高度期待大選行情進而布局。

事實上，今年受到之前疫情影響，各國紛進行量化寬鬆刺激經濟，造成通膨率高漲而被迫採升息壓抑，整體消費力因而大減，台灣以出口導向為主，也飽受此波通膨消費緊縮之苦，出口年增率已連續八個月收黑，雖幅度逐步縮小，但仍未見曙光，尤以科技業仍在調整庫存因應。

鑑於上述情況政策操盤手也順勢而為，原本預計九月前大盤指數摜壓至底部低點，待九月中旬後隨著大選開跑以及產業谷底回升之際，再逐步拉抬指數攻漲，外資也是如此盤算，沒想到六月輝達(NVIDIA)AI狂潮題材率先發動攻漲，打亂操盤者一池春水，外資率先忍不住承認錯誤而大舉進場，政策操盤者因較無短線績效壓力而大舉倒貨，激勵上半年獲利高達3,000餘億元，也讓下半年選舉行情政策操盤者手中滿是銀彈，後面篇幅會有詳盡說明。

輝達季營收年增翻倍 AI產業趨勢確立

談了許多，也按歷史數據與執政交替關鍵等因素確立這次大選行情期待高，問題是投資人如何擇類或個股布局較有勝算呢？理周投研部從產業前景與政策操盤手偏好，歸納出三方向或可在短線或中線操作上趨吉避凶，綜合研判此次大選行情，預估政策操盤者將採AI主攻大盤指數，生技與軍工輪漲的方式逐步攻漲至高點。

為何會有此研判呢？主因輝達上季營收比去年同季提高一倍至135.1億美元，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，每股盈餘2.48美元，遠高於去年同期的6.56億美元與每股26美分，這代表產業趨勢與前景的確立，台廠相關個股會是從題材轉而實質基本面的股價變化，而目前相當多檔個股處於回檔修正階段，完全符合操盤者的預期，否則都在高點如何介入拉抬，尤其成分股中有許多權值股，大盤指數欲攻高，若無權值股的幫襯根本無法做到。

另外，因政策操盤手與政策的偏好，在大盤處於弱勢時，硬拉權值股只是白費力氣，因此必須要有其他類股輪動，才能維繫人氣，生技股與軍工股會是大選行情中攻高輪漲的類股，生技股指標以美時(1795)為馬首是瞻，個股雖非獲利居冠但日成交量為最多，所謂人氣聚集處也即是資金匯集地，帶動類股最具實力。美時受惠血癌藥需求激增與肺癌藥權利金收入，今年估每股稅後獲利16.2元，目前本益比尚不到20倍，具政策支持與基本面雙重保護。

生技股指標看美時 軍工股漢翔舉足輕重

其次是軍工股，類股或概念股屬於市場稱號，看盤系統並無此類股的指標。鑑於國機、艦國造的政策推動下，近來類股也頗受市場矚目。其中，漢翔(2634)生產的勇鷹號高教機共66架供應空軍使用，其中17架已撥付官校飛行部，個股基本面會愈來愈好，當然政策操盤手在個股的著墨上也只會多不會少，否則豈不自己打臉了。

最後還有一數字指標值得投資人留意，那就是八大官股行庫交易量，觀察量能是否逐步放大，達日交易量百億元以上就需小心，可能就是高檔回測修正時機，端看是以短線還是中長線看待，當然還有執政黨選情也有很大關係，不見得民調低時，執政者就會放棄股市行情的操作，更遑論民調領先。

（文／陳春霖）