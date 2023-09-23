928檔期量縮二成 這類型房屋仍是市場主流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年下半年房市重頭戲928檔期，建商推案量雖不如往年，但根據統計，七都仍有6,757.8億元推案量，民眾若有自住或換屋需求，可趁中秋及國慶連假看房去！

受到政府打炒房影響，根據內政部的統計，今(2023)年全台1至7月建物買賣移轉棟數為16萬4,522棟，較去年同期的19萬5,031棟，減少30,509棟，年減幅為15.6%；而一至八月六大都會區建物買賣移轉棟數，合計為147,082棟，與去年同期相比，年減13.0%(表一)。

928檔期七都推案六千多億

不過，面對即將到來的928房市檔期，根據591新建案統計調查，全台仍有六千多億元的推案量，主要是有政府「新青安」優惠貸款政策撐住剛性需求的買盤。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，觀察六都今年5月以前累計建物買賣移轉棟數較去年同期都有2成以上的減幅，到上半年年減幅18.6%，但1至7月縮減至15.4%，而目前來看，1至8月已逐步往1成左右靠攏，較去年同期量縮13.0%，年減幅持續收斂。

雖全年交易量縮態勢已確立，但近幾年建照、開工量仍處高檔，未來住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，將挹注交易量表現。因此，雖有總統大選變數，但近期觀察對於房市交易影響不大，若政經局勢、政策環境與目前差距不大，後續房市仍可審慎期待。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，8月適逢民俗月，本就是傳統房市淡季，但受惠於新「青年安心成家貸款專案」上路，很多原本還在觀望的剛需買盤都開始陸續進場。

一多一空，兩方互抵之後，總體來看，8月六都的房市表現仍處於相對平穩的狀態，其中，台中、台南因有新案交屋的加持，建物買賣移轉棟數更是呈現出年月雙增的佳績。

黃勝暉進一步表示，目前市場上的種種利空資訊已經逐漸被大眾消化，再加上即將迎來年底的傳統房市旺季，依照目前的情形來看，若再無重大利多或利空消息傳出，研判一直到總統大選結束之前，市場買氣都會保持相對平穩，甚至小幅升溫的局面。

對於有自住需求的購屋民眾來說，現在確實可以說是不錯的進場時機，今年以來市面上的投資客群大量退場，房市朝向更加健康的方向發展，再加上又有新青安幫助自住客群減輕負擔，有置產計畫的購屋民眾只要多看、多比較，大膽進場，相信都能挑選到適合的物件。

政府打房後 投資退場、自住出手

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季移轉棟數年減幅度就開始收斂，7、8月六都移轉棟數年增率都已經轉正，房市交易量有點開始落底的跡象，加上預估今年交屋有一定數量趨勢下，下半年移轉應會較去年微幅增加或持平，移轉棟數有機會超過28.5萬棟，當前房市呈現「投資退場、自用穩健」的市況。

中信房屋總經理張世宗分析，傳統上房地產交易狀況會受民俗月的影響而呈現買氣遞延的現象，而對整體房市而言，總體經濟情勢不如預期，加上地緣政治動盪、總統大選前的干擾等因素影響，加上鄰近國家如越南、中國的房地產市場出現崩盤危機、風險加劇，因此避險型的買方不會貿然挺進房市。

張世宗說，目前台灣房市還是以低總價的自住結構當道，而新青安貸款的正式上路，對首購族進入房市確有正向的功效，但無法讓上半年受重挫的交易量大幅回升。政府政策下半年應無太大變動，市場還是價格為王，若買賣雙方能拉近價格歧異，後續房市仍有機會。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年受政策影響，房市轉空，今年7月雖有平均地權條例新制上路，不過緊接著新青安優貸方案於8月上路，所以本來就有買房需求的自住民眾，便受到新青安的鼓舞，陸續進場購屋，房市呈現「投資收手，自住出手」，使下半年交易量逐漸回穩，尤其是低總價的中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣表現更為穩健。

根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，8月「購買房地產時機」指標為106.95點，雖較前月下降0.4點，但指標已連續36個月落在100點以上的樂觀區，8月更僅次於7月，創下今年以來次高，顯示在「友善自住」的政策基調下，民眾對房市的看法趨向審慎樂觀。

928及國慶連假 購屋一日遊

而房市下半年即將迎來9月29日至10月1日的中秋節假期，以及10月7日至10月10日的國慶連續假期，對有自住或換屋需求的民眾來說，就可以好好安排「假日購屋一日遊」的行程。

根據住展雜誌統計，北台灣2023年房市「928檔期」預估推案量約2,122億元，較2022年同期增加約303億元，年增幅達16.6%，為近八年次高量，且有不少指標個案進場(表二)。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說國內外政經局勢依然紛擾，不過在新青安貸款、通勤月票等話題帶動下，北台灣整體房市買氣顯露回穩跡象，且不僅自住、換屋族，購屋目的為抗通膨的置產客，也成為拉抬市場買氣的要角。

她說，眼看新建案買氣趨穩，不少業者重啟推案計畫，部分潛銷中建案依據客戶反應調整規劃後，也將在928檔期正式公開。

成采錡表示，儘管北台灣整體買氣趨穩，區域市況仍有強有弱，像在機捷沿線重劃區，因買盤多為首購族，以及線上低首付、低總價產品選擇多，在新青安房貸及通勤月票話題影響下，市場買氣穩定。

市場流行低總價、小宅風

此外，今年928檔期仍以相對低總價產品為主流，且有別於上半年僅有雙北吹起小宅風(表三)，桃園各重劃區如龜山、大園、八德等地，不少籌備中新案規劃有十幾坪的小宅單位，也因當地房價水準又比雙北更低，總價門檻甚至可以壓在九百萬元內，對於預算有限的首購族來說，具有一定的吸引力。

需要提醒消費者的是，建案總價門檻低，卻有可能單價偏高，出價前需掌握當地行情。此外，購買低總價小宅前，也得問清楚房屋尺度，避免交屋時才發現室內可使用空間低於預期。

不讓低總價小宅專美於前，總價門檻普遍較高的透天新案也選在下半年推出，如基隆安樂區出現一宗量體超過300戶的透天造鎮案，淡水也有難得的別墅建案將分期進場銷售，林口新市鎮別墅區也有小量體透天案籌備中，可望吸引換屋族目光。

至於針對高端客群，松山區及中山區各有地標改建豪宅案潛銷中，強大建案卡司加上低調奢華風格，順利讓部分富人無畏央行限貸令、私法人購屋許可等限制，出手下訂。

928量縮二成 仍有建商放手一搏

此外，「591新建案」也就全台七大都會區房市推案調查指出，六都及新竹地區推案量共6,757.8億元，較去年量縮逾一千多億，年減近2成，為近3年來首見衰退。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示，今年928檔期在諸多政策打房的變因利空下，已讓許多建商縮手，但也有建商想衝一波，把握今年最後的檔期熱能進場，吸引購屋族目光。

以各區域的推案來說，台北市北投區、松山區等地就一口氣有「士科大院」、「勤美璞真-城仰」等五件總銷逾百億的指標案公開，為台北市自2017年有統計以來的最多紀錄。

以松山區慶城街的「勤美璞真城仰」，90、118坪的豪宅產品，讓慶城街豪宅聚落再添另一指標社區，另外也有自住型產品，如民生社區延壽國宅海砂都更案的「中工鳴森苑」是延壽國宅中最大的都更案，其分回可售戶數超過百戶，總銷也來到百億元水準。

新北市則依舊是靠重劃區推案量來「保底」，三重、板橋等地受北市買盤外溢加持，建商對於後市仍抱持樂觀，像在板橋區的新板特區附近，就有總銷80億的指標豪宅案「君麟」進場。另外茂德機構今年在三重也有「都廳大院２」案公開，光一案便海灌1,600戶、總銷350億元供給，占新北市總銷近四分之一，相當驚人。

桃竹今年928檔期推案則是由「老面孔」建商領軍，畢務潔指出，像是在桃園部分，允將、豐邑、富宇等建商，過去雖然是台中起家，但近幾年看好北台灣發展，北上桃園推案，系列推案也深受首購族青睞。

新竹今年則有鴻柏建設、椰林建設兩大在地口碑建商，鐵粉多，每回推案讓許多竹科買盤非他不要，這次也在928檔期推案各區都有，目前竹北高鐵特區房價天花板多見七至八字頭，後續周邊區塊成交單價也備受矚目。

台中地區百億大案競出

中台灣的台中，以591新建案全台六都統計，共有283個預售案登場，其中，台中就佔了74個，居六都之冠，更在大量體指標案進場帶動下，年增率達三成，成為六都當中唯一總銷金額逆勢成長的區域(表四)。

畢務潔指出，台中戰場是全國性建商與在地建商互相拉抬的狀況，全國性建商達麗、遠雄及亞昕均勇於進場，達麗更是看好三鐵共構交通樞紐機能在烏日高鐵特區推案，總銷近二百億元，可說是台中今年非傳統蛋黃區的單案總銷冠軍。

在地豪宅品牌寶輝建設則是繼續深耕西屯區，在中科特區推出「寶輝THE TOWER」40、50、90坪換屋型產品，繼續擦亮品牌精神。

台中地區王姓房市觀察家指出，台中近年交通建設及產業迅速發展，吸引人口不斷移入，剛性需求強勁，而928檔期中，以「雙橡園4117」、「寶輝THE TOWER」兩大頂級大案，吸引各界目光，此外，五期「麗晨山哼歌」及高鐵特區「達麗白天鵝新高鐵段案」則是區域唯一新案，同樣掀起熱烈討論。

據指出，「雙橡園4117」總銷金額達二百億元，基地面積共4,117坪，是台中市精華區域中最大的基地，全案將以最高住居規格規劃，包括超規格SS鋼骨結構、純住宅零店面及3,500坪私有花園，更禮聘全球頂奢空間創造者「BLINK Design Group」操刀，以「國際的台中、世界的公園」概念設計，為「雙橡園4117」規劃公共空間。

「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案做為中科特區房市領頭羊，聯袂東京麻布台Hills推手的株式會社日本設計(NIHON SEKKEI)共同開發，成為台中唯一綜合開發項目，

同樣位在西屯區的「遠雄琉蘊」基地位在市政北七路與惠民路口，總銷達108億元，推出七期罕見的中小坪數產品，業界認為該案將可能挑戰七期平均單價新高。

而南屯區，如被視為「城心耕耘者」的麗晨建設，自成立以來的每一案皆鎖定成熟區推案，近期選在被台中民眾視為擁有最成熟機能的五期重劃區推出「麗晨山哼歌」，不僅讓住戶享有台中最精華的生活機能，在格局、通風、採光等重要生活細節上更仔細雕琢。

另外，嶺東建功重劃區的「勝美琚」總銷百億量體為南屯區最大，主打二至四房產品，海線區域則以深耕西台中的品牌建商「茂洋建設」最受關注，928檔期將推出的沙鹿區域指標新案「沙鹿高工成屋案」。

南二都以北高雄推案較積極

至於南台灣的台南與高雄，畢務潔指出，台南因今年上半年建商火力全開案量大爆發，加上去年928檔期已有不少大量體指標案登場，部分區域供給上看滿水位，需要時間去化，故今年個案規模普遍不大，形成個案數年增二成，總銷卻大減近八成的原因，僅在市區或是善化有零星推案，建商保留實力，等待房市氛圍好轉再戰(表五)。

高雄這次推案水位回歸往年水準，不過受橋科、台積電議題支撐，這次928檔期看點還是以北高雄楠梓、橋頭等地為主，將近600億的量體，佔高雄928檔期將近7成，可見建商對於大型開發案不斷的北高雄深具信心。

從較為市區的楠梓、左營，再到外圍仁武、橋頭均有新案進場，除了擁有「橋科大極」、「鑫時代」等量體超過百戶新案開賣，也陸續有不少成屋案亮相。

根據觀察，受新青安房貸利多加持，加上建商藉機打出促銷方案，這波檔期確實有帶動些許買氣提升。

畢務潔另指出，現階段市場需求回歸基本面，案場看屋人潮雖有所回溫，但銷況仍因高房價而原地踏步，導致建商普遍保守，加上後續又有囤房稅2.0、選舉等議題環伺，房市最快也得等到明年第一季大選結束才有機會撥雲見日，但對有自住或換屋等剛性需求的民眾來說，房市降溫，反而可以「議價」，有慢慢挑好產品的機會。

（文／顏瓊真）