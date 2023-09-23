輝達回檔 AI黑馬變白馬 台股指標要看「它」

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輝達的財報證實了AI大趨勢，股價會說話，已從黑馬變白馬。台灣的AI股還有當沖造浪，助漲也助跌，已到了夢醒時分。

輝達回檔 AI概念股定錨

根據《財訊》報導，輝達（Nvidia）帶動AI（人工智慧）大趨勢，執行長黃仁勳法說會指出「全球已經建置了1兆美元的資料中心」、「新的運算時代已經開啟」，輝達的業績證明AI是成長最快的產業，其創新的能量正從客戶的資本支出，向下游應用端傳遞。

根據大摩（摩根士丹利）估計，AI半導體從2023年到2027年的年複合成長率達31%；2023年約400億美元，2027年將達1250億美元，雲端運用占最大宗，其次是汽車。

《財訊》報導指出，在基本面趨於明朗，財報超預期後，輝達隔日盤中創下502美元高點後回頭下跌，代表AI已經從黑馬股變成白馬股。市場認同趨勢，股價超前部署，財報數字真的好，但短線股價利多出盡。投資人最重要是心中那把尺，衡量基本面和股價的差距，輝達既是AI指標，在GPU（繪圖晶片）市占率達9成接近獨占，其股價不再創高，對AI族群的股價有定錨作用。

輝達2024財年第2季（5月到7月）營收135億美元，季增88%、年增101%；第3季展望營收中位數160億美元，季增19%，年增170%。這表示企業真的排隊下單，陸續推出產品，例如Salesforce的AI雲服務，可幫助行銷、電商、開發部門輸入文字，幫助完成流程任務；Adobe推出創意生成AI引擎，專注於輔助圖像、文字創作；Midjourney以文生圖、創作圖像，可大量節省繪圖人力；財金領域的大摩也和OpenAI共同開發聊天機器人，輔助財富管理的理專為客戶提供投資、理財、稅務諮詢。

《財訊》分析，這些AI產品面向企業客戶，帶動資本支出，還只是表面。AI至少有一半以上的應用，是在祕密中進行不會發表，這些企業希望打造獨家的資料庫。例如字母公司（Alphabet）、亞馬遜、微軟，除了向輝達買GPU，還會用AI設計半導體，拉開與對手差距。

輝達幾年來已採用AI技術加速設計，其CUDA（應用軟體加速程式庫）平台，提供上萬種程式供設計者採用，輝達的CUDA和GPU互相綁定，封閉系統具有領先優勢，至少領先對手超微1~2年。而軟體平台有個特色，一旦綁定就很難更換，因為IC設計工程師換新工具要花時間。

進一步拆解AI的產業鏈。首先，輝達GPU市占率9成，享有獨占利潤。其次，AI伺服器多家爭鳴，美超微、戴爾、廣達、技嘉、緯創，多家企業搶食。最下游是應用端，例如微軟、字母、亞馬遜等。

《財訊》也發現，輝達的目標是把餅做大，讓AI伺服器製造端的企業雨露均霑，藉由競爭推出好又便宜的產品，輝達可以賺最多。至於應用端，微軟、字母、亞馬遜販賣算力；Meta開放LLaMa先吸引客戶。

台股當沖熱炒 超漲不合理

輝達第2財季的數據中心營收103億美元，占總營收76%；毛利率由第1季的64.6%升至70.1%。今年初至9月7日輝達股價上漲214%，但以過去12個月EPS（每股純益）算的本益比，卻由年初將近300倍，跌到現在111倍，主因獲利翻倍，未來12個月EPS計算的本益比還會降為35倍。

《財訊》報導指出，輝達是最純的產業龍頭，市值超過兆美元，幾乎通吃GPU利潤，數據業務占營收7成以上，今年股價漲2.14倍。AI伺服器的美超微，市值僅141億美元，因籌碼優勢今年漲幅更勝輝達，未來的本益比18倍，也不算太離譜。

反觀台股的AI概念股，營收比重最高是IP（矽智財）的世芯，AI占6成，今年漲幅2.12倍和輝達差不多。據大摩研究，世芯的客戶有亞馬遜、微軟、特斯拉、英特爾等，IP的進入障礙相對高，也具有籌碼優勢，利基產品估值高尚可接受。

其餘的AI伺服器廠，是要彼此競爭的，現在需求旺盛，AI可以提高利潤率，但終究是進入障礙較低、壓力相對大的一環。緯創今年至9月7日股價漲幅283%，AI占營收僅4%；廣達股價漲273%，AI營收10%；兩家公司的股價漲幅都比輝達還高，除了由價值股變成長股，本益比提高，就只有當沖可以解釋。

根據《財訊》報導，緯創的當沖比率從年初1成多，最高達69.7七%，最近大約5成左右；廣達也差不多。做當沖以消息、籌碼、程式為主，但是回到基本面看，AI占營收比重1成左右的代工廠，漲幅等同創新龍頭的輝達，比價關係並不合理，更何況本益比到30、50倍，那真的不如去投資輝達、字母、微軟這類龍頭股。

輝達獨家賣鏟子，字母、微軟靠AI去淘金，這兩家都有訂閱制特色，可以靠AI定期收錢；此外，微軟賣軟體、字母賣廣告，本業都具有一定的護城河，長期投資相對安全。方舟投資木頭姊最重視應用端，她說：AI每出售1美元硬體，可以帶動軟體銷售8到21美元，在AI的巨大投資機會中，軟體占有一席之地。

《財訊》報導指出，如果同比台股，晶圓代工的台積電AI占營收約六%，公司預估AI未來年成長率五成，未來5年約可占營收1成出頭。如果長期AI的需求從運算端拓展到邊緣和終端設備，例如PC、手機有AI運算功能，將帶來進一步的成長。台積是代工龍頭，其股價漲幅、本益比相對穩健，可做為台股AI領域的指標。

華為新機 制裁升級增變數

《財訊》分析，雖然AI的成長明確，近期股價回檔除了利多出盡，還有一片小烏雲，那就是美中科技戰白熱化，美國不排除制裁升級，AI可能首當其衝。8月底美國商務部長雷蒙多訪中期間，中國要求美國減少對先進技術出口管制，雷蒙多表示她拒絕了，「我們不就國家安全問題進行談判」。

同時，中國華為推出Ｍ60新手機，採用中芯7奈米製程、半導體自製率達6成，在美國的重重封鎖下，華為的能耐超出預期。美國如果要加大制裁中國力道，很可能從AI下手，將影響來自中國的中階需求。

（文／郭庭昱）

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