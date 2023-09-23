樓上鄰居太吵？土木技師提2點分析、專家建議買房注意這4點

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高雄一對夫妻與住在樓下的鄰居吳姓男子因噪音問題發生糾紛，沒想到遭吳男登門砍死，2個年幼孩童目睹過程，事件令社會譁然，不過吳男的犯案動機究竟為何仍有待釐清；對此，針對大樓噪音問題，房產專家也提出看法，為買房時擔心有噪音問題的民眾提供4種避免的方法。 至於房屋樓板傳出撞擊聲，土木技師認為有些情況是「水錘效應」造成的，也因為聲音會回彈、反射，不見得就是樓上造成的聲響，究竟「水錘效應」是什麼？

大樓噪音有沒有法可管？

據自由時報報導，高雄市府表示大樓噪音有法可管，噪音管制法規定，不具持續性或不易量測噪音由警方依社會秩序維護法裁處6000元以下罰鍰，也可依公寓大廈管理條例規定，由管委會出面制止按規約處理，制止無效向工務局檢舉處置，可依法開罰3千至1萬5千元。

此外，經管理負責人或管委會依公寓大廈管理條例規定，制止無效可向工務局檢舉處置，可開罰3千至1萬5千元罰鍰，並得令限期改善，屆期不改善者得連續處罰。

「噪音未必來自正上方」水錘效應是什麼？

以高雄命案來看，該大樓其他住戶也分享居住經驗表示大樓確實因老舊隔音不佳，但噪音可能來自他處。

三立新聞網報導，新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，如果房屋樓板在深夜出現撞擊聲，有可能是「水錘效應」，意思是當水在管線中流動，若閥門快速關閉，水流同一時間因物理慣性持續往前推擠，造成管內壓力瞬間上升，殘存的水壓就會撞擊管壁，發出類似重物落地的聲響。

而這種情況常見於在隔音上沒下太多工夫的舊公寓，新式大樓則會在管線加裝減壓閥，水錘效應就相對不常見。

此外，住大樓常聽見樓上傳來的腳步聲、關門聲或談話聲，有時候也不見得來自「正上方」，賴建宏提醒，聲音會回彈、反射，因此也可能是同樓層的鄰居，建議民眾先調查清楚聲音的來源蒐證後再報警。

樓上、樓下都該注意的細節 當個好鄰居

「住大樓就是一定會彼此干擾，你也沒有權利要求樓上靜悄悄過日，而且有時噪音並不是來自於正上方，會傳好幾層樓及斜斜傳來」，房市專家Sway曾在臉書分享給樓上、樓下鄰居的建議。

給樓上住戶：

1.你覺得腳步很輕不代表真的很輕，現在的一般房子多數都蓋得很爛，樓上的狗（馬爾濟斯）跑步或是不同門的甩門聲，都聽得很清楚，在家建議穿拖鞋才會降低腳步聲。

2.風大的時候關門要小心，免得變成甩門真的吵死，你常常不小心你就是故意。

3.有客人來訪時，盡量關窗開空調，也都給大家穿拖鞋吧，人多腳步聲音也多，樓下鄰居會有些辛苦。

4.不要在浴室大聲唱歌，尤其是洗澡時，除非你是張惠妹，不然絕對是吵死難聽死。

5.半夜有「育兒計畫」或「發洩」時，記得關門窗跟衛浴門，你以為的小聲其實像恐龍慘叫，會被以為家暴中，而男性不要以為很MAN，一樣吵。

6.小孩學步及掃地機器人，看起來寧靜致遠，樓下其實很大聲。同理，馬桶補水或是燒開水，你聽起來還好，對別人來說是巨響。

7. 你吵別人，別人吵你。

給樓下住戶：

1.自然合法造成的聲音，是無法構成擾鄰，如果你知道自己有高敏體質，或是一點聲響就會醒來的，請住頂樓或透天，要不然樓上晚上起來上廁所的沖水聲，是他的自由，你不能制止，我也不會制止他。

2.如果你聽到樓上刻意故意並且正在用力的打擊地面，請錄音錄影存證，然後找警衛或警察通知制止。

3.如果你聽到樓上辱罵並且用力吵架很恐怖，請打110，尤其是樓上罵出「去死｣「摔杯子盤子花盆｣，令人心生恐懼。

4.樓上有訪客是他的自由，走來走去也是正常，偶爾拖個椅子，只要不是故意，頂多是他比較粗手粗腳，笑笑以對即可。

5.打麻將也是樓上的自由，除非他一直掉麻將牌，那你可以很客氣的告訴他：「誰掉牌誰輸錢｣的道理。

6.想找樓上溝通，一定要禮貌客氣，並且設定成「可能是別戶人家的噪音，你有沒有聽到呢？｣如果你上去就是拍門辱罵，那是恐嚇，不是溝通。

7.跟樓上樓下做好朋友，他的聲音就是好朋友活潑的過日子，一點也不會難過。

買房注意4點 避免噪音糾紛

房產專家何世昌在臉書發文說，噪音是導致社區關係不和諧的常見因素，並提出建議：「如果你和樓上或樓下的鄰居有噪音問題，首先，建議先找管委會，不要直接找環保局。找管委會的目的是記錄事情經過，讓他們做公正的見證人，也可以避免和鄰居直接發生衝突。」

另外，建議找專業機構來測量噪音的來源和程度，如此才能確定是哪一戶造成的噪音，而不是隨便猜測。有些時候，住戶以為是樓上發出的噪音，其實可能是其他地方傳來的。所以，找專業人員來檢測是很重要的一步，否則可能會怪錯人，無法解決問題。

何世昌也建議，如果想買隔音效果好的房子，或是想減少自己製造噪音影響樓下住戶，他建議4種方式：

1.「購買新建案」：從2021年開始，內政部規定「分戶樓板的衝擊音隔音構造」必須達到58分貝，比以前的78分貝低了20分貝，這樣就可以減少上下層的噪音干擾。

不過要注意這項規範只適用於「2021年起取得建築執照的預售屋」，也就是還沒蓋好的房子。如果購買的是已經蓋好的新建案，那就不一定符合這項規範。所以必須要先確認房子的建築執照日期，才能知道它的隔音效果如何。

2.「挑選中空樓板的大樓」：由於中空樓板會將保麗龍球置於鋼筋結構網中，然後灌注混凝土，這使得樓板相對較厚。此外，保麗龍球的蜂巢狀布局有助於減緩聲音的傳遞，因此中空樓板不僅具有隔音效果，還能提供隔熱功能。

然而，需要注意的是，中空樓板的隔音效果並不十分卓越，如果期望過高，可能會感到失望。

3.「加裝木地板」：許多人在家中使用磁磚鋪設地板，隔音效果並不理想。可是如果加裝高架木地板，可以改善隔音效果。有些人可能會考慮在木地板下方再添加隔音墊或隔音棉，甚至在架高的空間灌注發泡劑。不過何世昌認為，除非樓下鄰居對聲音非常敏感，否則沒必要這樣做。

4.「鋪隔音墊」：盡量選購無毒、雙面黏貼的隔音墊，同時也要謹慎挑選品牌，否則可能導致地磚「膨拱」。

（黃明惠 整理）