基本面當靠山 法人力推中磊、國巨、聯發科等15檔

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15檔明年營運蓄勢待發

第三季即將劃下句點，進入第四季消費旺季，市場預估明年上市櫃公司獲利成長有機會從2成起跳，法人建議，此時選股宜以股價處在相對低基期、明年獲利可望成長等各產業龍頭股為主要標的，包括中磊、國巨、聯發科等15檔，擁有基本面當靠山的個股，第四季投資穩穩賺。

彙整目前市場普遍預估，今年上市櫃公司獲利約3兆元，比去年少掉1兆元，且近期台股震盪加劇，跌破半年線，法人認為，成長飆股的股價已多反應，進入第四季消費旺季之際，選股應回歸基本面，尤其營運具有爆發力的產業龍頭股可加分。

根據法人建議，可依循評價面偏低，今年營運基本面觸底、明年可望年增的投資主軸為選股方向，考量明年上市櫃公司獲利可望重拾2成以上成長力道，將為股價上漲的有力支撐。

以此條件篩選，包括中磊、國巨、緯創、聯發科、華碩、聯詠、台積電等15檔個股，主要聚焦在手機（蘋概股）、PC（AI伺服器）、消費性電子、電動車零組件等產業。

凱基投顧董事長朱晏民指出，美國8月製造業採購經理人指數中的新訂單與庫存比，已連三個月站穩1以上，意味庫存已消化且終端需求也好轉，有機會於年底前迎來庫存回補周期。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，AI股仍是未來產業趨勢，若未來美股科技股止穩，跌深的AI股可布局，第四季步入旺季，市場聚焦蘋果新機銷售若表現優於預期，概念股看漲。

網通股中磊近來有美國寬頻建設啟動利多助威，股價衝上百元，外資近來積極加碼，三大法人22日買超1,288張，本周買超3,757張，在法人本周對台股大提款1,285億元逆風下，表現可圈可點。被動元件龍頭股國巨明年營運傳出將春暖花開，近來股價表現逆勢穩健，成為盤面穩定軍心指標之一，今年營收及獲利都處在低檔區，法人點名看好未來股價表現。

AI伺服器重要指標股緯創股價從高峰大幅回落，22日收102.5元、漲1.99％，三大法人本周先賣後買，近三日法人回頭大敲5,460張，法人預估明年獲利可望更上一層樓。（相關新聞見A3）