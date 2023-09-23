陸外交突圍 中日韓峰會重啟有譜 中美設經濟工作小組

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中日韓三國峰會歷屆概況

日益複雜的美歐中日韓關係，本周末前出現新動態，尤以停擺三年的中日韓峰會可望今年重啟最受到關注。韓國官員22日透露，韓國總理韓德洙將於23日在杭州亞運開幕前，與中國國家主席習近平舉行會談，預計將表達希望中日韓峰會儘快重啟的意願。

與此同時，中國22日宣布，將與美國成立「經濟工作小組」和「金融工作小組」。兩個工作小組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通與交流。此外，中歐經貿高層對話也將於下週一（25日）在北京登場。

中日韓三國領導人峰會2008年12月首次啟動，共舉行過八次，最後一次會議2019年12月在成都舉行，之後因新冠疫情、日韓因二戰強徵勞工受害者賠償問題關係僵持等原因，停擺至今。

韓聯社22日引述韓國官員報導，已基本敲定韓德洙與習近平會談，雙方擬定韓德洙23日出席習近平為各國領袖舉辦的歡迎午宴後，於亞運會開幕式前與習近平會面。

韓方預計將表達希望中日韓峰會儘快重啟的意願，並可能再次邀請習近平訪韓。分析認為，韓國將積極推進與中方高層往來，表現出改善關係的意願，並對近期愈發密切的朝俄關係釋放牽制訊號。

另據韓國駐日大使尹德敏表示，中日韓正進行高層級會談，討論年內舉辦中日韓峰會，目前進展順利，相信不會影響韓美關係。中日韓三國高層官員26日將在首爾討論峰會相關事宜。

另一方面，近期華為新機上發現韓國記憶體大廠SK海力士產品，令韓國業界擔心美國將再收緊對中相關措施。由於三星電子和SK海力士在中國工廠進口美國晶片設備的豁免權將在10月到期，但美方迄今仍未就是否延長期限表態。韓國22日表示，已要求美國解決晶片出口管制和投資補貼的不確定性。

美中方面，中國22日宣布，根據國務院副總理何立峰與美國財長葉倫達成共識，中美商定成立經濟領域工作小組。「經濟工作小組」由兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作小組」由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員主導。（相關新聞見A6）