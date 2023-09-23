雙A股領軍 台股上演破底翻

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美國聯準會（Fed）放鷹，美股嚇跌，台股22日一早觸及16,202點低點，在政策護盤、壽險大戶等買盤逢低點火下，AI股跌深反彈、蘋果新機開賣助興，由「雙A」領頭反攻，台股上演量縮破底翻行情，以16,344點上漲27點作收，日K終止連四黑，留下影線收紅棒。

展望後市，由於中秋節連假因素，台股下周只有四個交易日，剛好是第三季季底收季線與9月月線與，法人提醒，投信已連37日買超逾千億元、要留意節前賣壓，作帳及結帳行情可能交雜，惟秋節前後若殺低，可逢低買，提前卡位光輝10月、第四季旺季與總統大選行情。

外資22日賣超縮減至148.38億元，本周天天賣，連五個交易日合計賣超1,054.14億元；但內資有投信及八大公行庫等國家隊並肩作戰，投信寫下連37日買超，為史上第二長紀錄，累計買超1,082.81億元再刷新高；八大公股行庫則是買超31.89億元，連五買共258.16億元。

在外資大提款下，台股本周跌576點或3.41％，創近一年以來單周最多跌點與跌幅，月線因而轉為下跌290點、季線下跌571點。下周台股收月線及季線，資深證券分析師杜金龍表示，目前月KD已從80高檔交叉向下，月線及季線收跌機率較高。

群益投顧董事長蔡明彥對下周台股後市看法也偏保守，他分析，蘋果新機整體銷售可能不如預期，再加上權王台積電22日下跌0.95%收522元，已跌破外資習慣觀察多空的200日線528元，AI股多空交戰，投信被動式ETF調節居多、主動式基金則從長線著眼加碼，預期下周季底投信作帳、結帳交雜。

台股22日成交量再縮至近十日最低的2,415億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀也認為，季底作帳行情應暫告一段落，22日台股雖小漲，但因秋節連假將至，市場欠缺追價買盤，致成交量能萎縮。

杜金龍統計，從中秋到農曆春節台股上漲機率高，過去62年有38次漲、24次跌，平均漲幅逾8％，另外，過去61年中，10月上漲機率也有七成以上、平均漲幅4.67％。他強調，10月台股將先蹲後跳，看好光輝10月、第四季旺季及總統大選行情，建議逢低卡位布局績優股。

（相關新聞見A3）