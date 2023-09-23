經濟逆風來襲 歐美9月PMI雙雙疲弱

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經濟逆風來襲，美歐22日均發布9月採購經理人指數（PMI）初值，雙雙表現疲弱。其中，美國9月綜合PMI初值跌落至50.1，民間商業活動已經近乎停滯。至於歐元區景氣更顯惡化，導致第三季經濟恐將難以避免陷入萎縮。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）發布美國9月份綜合PMI初值，由8月的50.2降至50.1的七個月低點，已近乎停滯。服務業PMI由50.5降至50.2，為八個月低點，製造業由47.9略升到48.9，創兩個月新高。

9月調查顯示，民間商業活動正創下今年2月以來最差表現。調查指出，新訂單以今年來最快速度下滑、服務需求持續走跌。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）也在同日公布歐元區9月綜合PMI初值，雖然從8月的46.7意外回升到47，高出市場分析的46.5，但仍在50榮枯線以下。調查公布後，歐元兌美元應聲從1.0667重貶到1.0616，創下六個月低點。

其中，受到新訂單連續第四個月下滑，拖累製造業PMI初值從前一個月的43.5續跌到43.4，為連續15個月萎縮，市場原本預期彈升到44。服務業PMI則從47.9升高到48.3，為兩個月高點。

HCOB預期歐元區第三季經濟將陷入萎縮，若把PMI數據納入，第三季經濟將比前一季減少0.4％。HCOB解釋，主要原因是德法兩大經濟體疲態畢露，法國9月綜合PMI從8月的46驟減到43.5，為近三年最快跌速，德國雖從44.8升到46.2，但整體經濟活動仍遲滯不振。標普全球發布英國9月綜合PMI也從48.6滑落到46.8，下探到33個月低點。