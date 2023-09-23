央行表態穩匯 緊盯20家外資

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今年以來主要亞幣對美元升貶幅

穩住新台幣匯率，中央銀行出招。據央行報告指出，新台幣匯率仍相對其他貨幣穩定，而近年國內匯市走勢仍多由外資進出主導，尤其頻繁進出的「20家外資」，約占全體外資的5成，資金鉅額且集中進出，主導股匯市表現，央行日前也針對多家外商實地金檢，持續緊盯外資對匯市的影響。

新台幣今年從年初30元價位一路走貶，至22日收盤32.126元，累計已貶值1.418元或4.41％，但相較日圓貶10.89％、韓元貶5.68％、人民幣貶4.78％，台幣貶幅相對和緩。進一步觀察實質有效利率，據國際清算銀行（BIS）統計，今年新台幣名目有效匯率（NEER）仍小幅上升0.22％，變動幅度居中，而韓元及人民幣NEER則分別下跌1.55％及下跌2.74％。

央行認為，長期而言，新台幣對美元匯率波動仍小於歐元、日圓、韓元及新加坡幣等主要貨幣，顯示央行適時進場調節下，新台幣匯率還是相對穩定。

近期央行也發布報告指出，匯市變動關鍵仍是由外資主導，外資投資國內證券的資金進出，占國內匯市交易比重高達7成；尤其，有20家外資更是頻繁進出，占全體外資約50％，資金鉅額且集中進出，主導國內股匯市表現，且一直是新台幣匯率升貶的主要因素。

以5月16日至9月15日來看，外資淨匯出約134億美元，大量賣超台股，同時匯出多數所獲配股利，期間新台幣貶值幅度達3.5％。

央行一直緊盯大型外商，近期也在疫情後首度針對多家外商銀行實地金融檢查，擴大專案金檢，主要對於銀行與廠商承做遠期外匯（DF）業務進行檢查，此次是針對過去糧商案涉案銀行提出的改善措施，查核有無落實。央行強調，此次只是例行性檢查，整體市場運作仍正常。

但央行認為，近年國內股市走勢雖多由外資主導，近期內資積極投入股市，外資影響力已略降。今年5月中至9月中來看，市場預期美國升息近尾聲，外資6月中旬前大量買超，加上國內資金進場推升台股上漲；後續外資雖逢高獲利了結，但內資積極投入股市支撐下，台股維持高檔震盪，顯示內資重要性提升。