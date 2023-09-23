台幣周貶近2角 逾十月新低

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美國聯準會（Fed）9月未調升政策利率，但暗示仍需進一步升息，牽動市場情緒，台北股匯22日同步下殺，新台幣兌美元開盤短暫走升後即轉貶，盤中繼續向32.2元價位靠攏，終場收在32.126元、貶1.4分，匯價連六個交易日收黑，續創逾10個半月新低，但總成交量縮至15.385億美元。

隨Fed釋出鷹派訊息，高利率可能維持一段更長時間，美元指數應聲走揚，新台幣本周合計貶值1.98角或0.62％，為8月4日當周重貶3.01角後最大單周貶幅，新台幣周線收下連二黑。

匯銀主管表示，「市場沒有想到Fed這麼鷹」，去年10月前波高點32.083元很輕易就貶破，新台幣匯價短線站穩32元價位，22日最低貶至最低32.194元；但市場對Fed的反應暫告段落，外資匯出規模明顯縮小，「交易體感少了一半」，加上已近月底、季底，出口商拋匯賣壓不小，後續新台幣匯價有撐，應會逐步回升至32.1元下方。

匯銀主管指出，「短線新台幣升值力道將大於貶值」，以出口商拋匯策略來看，32.145元左右將很願意進場拋匯，季底出口商賣壓出籠，加上央行近期盤中加大力道防守穩匯，且短期沒有重要題材帶動，新台幣短線應會在32.07至32.23元區間盤整，除非有新議題出現，否則要快速升回31元也有難度。

外匯交易員強調，預計美國將維持高利率一段時間，一旦市場確定升息結束，屆時將是美元最強時刻，後續美元將逐步走弱，其他貨幣才可能反彈，關鍵還是看各國經濟表現，目前美國經濟獨強，其他國家就看復甦是否如預期，牽動各國貨幣表現。